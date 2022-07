Riss im Bauchmuskel: Nadal zieht für Halbfinale zurück

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal tritt wegen einer Verletzung nicht zu seinem Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios am Freitag in Wimbledon an. Diese Entscheidung teilte der 36 Jahre alte Tennisprofi bei einer Pressekonferenz mit.

dpa

07.07.2022 | Stand: 20:34 Uhr