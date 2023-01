Oberhof ist Gastgeber der Weltmeisterschaft 2023 im Rodeln

In Thüringen wird zum vierten Mal die Rodelweltmeisterschaft ausgetragen. Der Zeitplan steht. Auch, wer die Rennen im TV und Stream überträgt.

23.01.2023 | Stand: 07:19 Uhr

Oberhof in Thüringen ist Gastgeber der Rodel-Weltmeisterschaft 2023. In der letzten vollen Woche des Januars wird damit die 51. FIL-Weltmeisterschaft ausgetragen. Der Zeitplan für Training, Vorläufe und Qualifying steht, ebenso, wann welche Rennen sind. Auch wo die Rennen im TV und Stream verfolgt werden können.

Wie sieht der Zeitplan der Rodel WM 2023 aus?

Wer überträgt die Rodel WM 2023?

Wo kann ich die Rodel WM 2023 streamen?

Vom 23. Januar bis einschließlich 29. Januar wird die Weltmeisterschaft im Rodeln ausgefahren. Der Zeitplan für das Rodelevent in Oberhof steht fest. Bereits am Mittwoch, 24. Januar fängt alles mit dem Offiziellen Training an. Das letzte Rennevent ist die Team-Staffel am Sonntag ab 13.40 Uhr.

Dienstag, 24. Januar Offizielles Training ab 8.30 Uhr

Mittwoch, 25. Januar Offizielles Training ab 8.30 Uhr

Donnerstag, 26. Januar Training der Gesetzten und Vorläufe ab 9 Uhr

Freitag, 27. Januar Qualifying ab 9 Uhr Sprintrennen ab 13 Uhr

Samstag, 28. Januar Doppelsitzer der Damen & Herren ab 8.40 Uhr Damen Einsitzer ab ab 11.45 Uhr

Sonntag, 29. Januar Herren Einsitzer ab 10 Uhr Team-Staffel ab 13.40 Uhr



Die ARD überträgt scheinbar kein Rennen der Rodel WM 2023 im TV noch im Stream. Das ZDF hingegen überträgt die Sprintevents am Freitag, 27. Januar. Ab 14.15 Uhr wird der Einzelsprint der Frauen aus Oberhof übertragen. Gegen 15.20 Uhr dann der der Männer.

Am 28. Januar wird ab 10.25 Uhr dann der 2. Lauf der Doppelsitzer bei den Männern übertragen. Direkt im Anschluss dann der 2. Lauf bei den Frauen. Ab 13.30 Uhr dann der 2. Lauf bei den Einsitzern der Frauen.

Am 29. Januar wird gegen 11.45 Uhr der 2. Lauf bei den Einsitzern der Männer übertragen. Ab 14.20 Uhr wird die Teamstaffel aus Oberhof gesendet.

Das ZDF überträgt die Rennen live im Stream parallel zu den Übertragungen im TV.