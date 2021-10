Für den Hindelanger Cornel Renn ist die Wintersaison bereits vorbei. Der 23-Jährige verletzte sich beim Training in Italien.

29.10.2021 | Stand: 14:05 Uhr

Skicrosser Cornel Renn aus Hindelang fällt nach einem Oberschenkelbruch für die gesamte Saison aus.

Der Allgäuer sei am vergangenen Montag beim Training am Stilfser Joch in Italien gestürzt, habe sich dabei am linken Bein verletzt und sei bereits im Krankenhaus in Meran operiert worden, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Der 23-Jährige postete ein Foto aus dem Krankenhaus in den Sozialen Netzwerken und kommentierte mit dem Satz: „Des wars für mi“.