Salihamidzic zu Messi: "Unvorstellbare Summen" für den FC Bayern

Wäre der Fußball-Weltstar Lionel Messi eine Kaufoption für den FC Bayern München? Sportvorstand Hasan Salihamidic bezeichnet das als Illusion.

08.08.2021 | Stand: 13:39 Uhr

Sportvorstand Hasan Salihamidic hat Träumereien von Fußball-Weltstar Lionel Messi im Trikot des FC Bayern München als Illusion bezeichnet.

Ein Wechsel des ablösfreien Argentiniers vom FC Barcelona in die Bundesliga zum deutschen Rekordmeister sei "leider nicht möglich", sagte Salihamidzic am Sonntag in der Talksendung "Doppelpass" bei Sport1 angesprochen auf den 34-jährigen Messi.

Debatte um Messi für den FC Bayern nur theoretisch

Der mehrmalige Weltußballer verlässt Barça nach 21 Jahren. "Wir haben nicht verhandelt", bemerkte Salihamidzic bei der theoretischen Debatte über den Superstar, der in München auch ablösefrei wohl alle Gehaltsgrenzen sprengen würde. "Ich höre, dass das Summen sind, die wir uns beim FC Bayern nicht vorstellen können", bemerkte Sportvorstand Salihamidzic.

