Schneider/Nawrath Sechste in Single-Mixed

Sophia Schneider und Philipp Nawrath haben bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel den sechsten Platz belegt.

16.02.2023 | Stand: 15:55 Uhr

Die 25 Jahre alte WM-Debütantin und der 30-jährige Allgäuer leisteten sich eine Strafrunde von Schneider und insgesamt zwölf Nachlader und konnten somit nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Am Ende hatte das Duo, das erstmals bei einer WM in einer Staffel zum Einsatz kam, 1:30,7 Minuten Rückstand auf die siegreichen Norweger Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö, die sogar trotz einer Strafrunde Bös gewannen. Silber ging an die Österreicher Lisa Theresa Hauser und David Komatz, Dritte wurden Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel aus Italien.

Röiseland löste ist mit ihrem 13. WM-Titel nun Rekordweltmeisterin und löste Magdalena Neuner (12) ab. Bö ist derweil der erste männliche Skijäger, der bei einer WM fünfmal Gold gewann. Er hat zudem weiter die Chance, als Erster im Biathlon-Sport siebenmal Gold in sieben Rennen zu holen.

In der Single-Mixed-Staffel, die erst seit 2019 im WM-Programm und nicht olympisch ist, holten Franziska Preuß und Erik Lesser 2020 in Antholz mit Silber bisher die einzige deutsche Medaille.