Schnelles Wimbledon-Aus für Laura Siegemund

Laura Siegemund ist als erste deutsche Tennisspielerin in Wimbledon ausgeschieden. Gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa war die Schwäbin chancenlos.

28.06.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Als erste deutsche Tennisspielerin ist Laura Siegemund am Auftakttag in Wimbledon ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Schwäbin war am Montag beim 1:6, 3:6 weitgehend chancenlos gegen die an Nummer 32 gesetzte Jekaterina Alexandrowa. Zwar konnte Siegemund im zweiten Satz anfangs verhindern, dass die Russin sie weiterhin ständig mit ihren druckvollen Grundschlägen überrollte, das Break zum 3:4 bedeutete aber praktisch schon die Entscheidung.

Match begann fast fünf Stunden später

Das Match hatte wegen Regens in London erst mit fast fünfstündiger Verzögerung begonnen. Insgesamt sind vier deutsche Damen und sieben deutsche Herren bei dem Grand-Slam-Turnier auf Rasen am Start.