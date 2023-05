Schröder lobt nach Sieg: "Alle ein geiles Spiel gehabt"

19 Punkte und defensiv die größte Nervensäge für den Gegner: Dennis Schröder macht zum Start in die Playoff-Serie der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors ein gutes Spiel.

03.05.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Nach dem Auftaktsieg in den NBA-Playoffs gegen die Golden State Warriors hat Dennis Schröder den Auftritt seiner Los Angeles Lakers gelobt und die Bedeutung des Erfolgs betont.

"Geiler Sieg, alle ein geiles Spiel gehabt", sagte der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft der Deutschen Presse-Agentur einen Tag nach dem 117:112. "Die sind natürlich im Heimvorteil und haben die beiden ersten Spiele zu Hause. Es ist sehr wichtig, dass wir das erste Spiel gewonnen haben."

Schröder zeigte in der Abwehr gegen das Team um Stephen Curry und Klay Thompson eine ganz starke Leistung und steuerte in der Offensive 19 Punkte bei. "Es ist in der Defensive gegen Steph Curry sehr viel Rumgerenne, aber man tut alles für den Sieg und ich bin ready", sagte er. Schröder berichtete davon, dass die Beschwerden an der Achillessehne deutlich besser geworden sind. "Heute war das erste Spiel nach dem Utah-Spiel, in dem ich wieder mit zwei Beinen laufen konnte. Ich hoffe, dass es weiterhin gut bleibt."

Davis mit "Monster Double Double"

Dominierender Basketballer der Partie war Schröders Teamkollege Anthony Davis mit 30 Zählern und 23 Rebounds. "AD hatte ein Monster Double Double", sagte Schröder. "Wir haben viel Druck gemacht und in der Verteidigung auch nicht gefoult. Wir haben gut verteidigt, das war in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen der Schlüssel zum Erfolg."

Die Lakers zogen im dritten Viertel zunächst davon und bauten ihren Vorsprung im letzten Viertel zwischenzeitlich auf 14 Punkte aus, ehe die Warriors mit einem 14:0-Lauf zum 112:112 ausglichen. In den letzten 98 Sekunden der Partie trafen aber nur noch die Lakers, zwei verwandelte Freiwürfe von Schröder zum 117:112 besiegelten den wichtigen Sieg.

Die Warriors stehen vor dem zweiten Spiel in der Best-of-Seven-Serie in der Nacht zu Freitag bereits unter Druck. Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht eine Mannschaft vier Siege. "Das sind die Playoffs. Das erste Spiel haben wir gewonnen, aber es geht darum, wer als erstes vier Siege holt", betonte Schröder. "Wir müssen deswegen von Spiel zu Spiel denken und am Donnerstag rauskommen und bereit sein. Wir wissen jetzt, weil wir sie geschlagen haben, dass sie schlagbar sind."