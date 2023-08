Schuss löst sich aus Dienstwaffe: Vier Polizisten bei Spiel des FCA verletzt

Ein Fan-Bus wird am Rande des FC Augsburg-Spiels am Samstag von einer Kugel getroffen. Sie stammt aus der Waffe eines Polizisten. Was zum Schuss bekannt ist.

21.08.2023 | Stand: 10:27 Uhr

Es ist nur ein kleines, unscheinbares Loch, das in der Scheibe des Transporters prangt. Doch die Bilder davon, die am Samstagnachmittag in sozialen Netzwerken in Umlauf gerieten, dokumentieren ein Versehen, das wohl nur aus Glück nicht zur Tragödie wurde. Das Loch in der Scheibe ist die Spur eines Schusses, der sich am Rande des Heimspiels des FC Augsburg aus der Dienstwaffe eines Polizisten gelöste hatte – und dabei zwar keine Fans, aber vier Polizeibeamte verletzte.

Bei FC Augsburg gegen Mönchengladbach löst sich Schuss aus Waffe eines Polizisten

Wie es zum Schuss kam, steht aktuell im Fokus von Ermittlungen. "Wie in solchen Fällen üblich, ist auch das Bayerische Landeskriminalamt eingebunden", hieß es in der Mitteilung, die das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am späten Samstagabend nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft veröffentlichte. Der Schuss war da längst Thema in sozialen Netzwerken.

"Absicht unterstellen wir natürlich nicht", schrieb die Organisation "Fanhilfe Mönchengladbach", die den Fall öffentlich gemacht hatte und dabei auch Bilder zeigte. Der Bus, der offenbar zu Fans der Gastmannschaft Borussia Mönchengladbach gehörte und vor dem Stadion stand, sei zum Zeitpunkt der Schussabgabe leer gewesen.

Vier Polizisten nach Schuss bei FCA-Spiel verletzt

Laut Polizei löste sich die Kugel um etwa 17.30 Uhr – also in etwa zu der Zeit, als der FC Augsburg gerade sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:4) beendet hatte – "in einem abgegrenzten Bereich auf dem Stadiongelände". Dies sei ersten Erkenntnissen zufolge unbeabsichtigt geschehen.

Auch wenn die Kugel offenbar niemanden traf, kamen vier Polizeibeamte zu Schaden: Nach Angaben des Präsidiums Schwaben-Nord erlitten drei ein Knalltrauma, einer zog sich Schürfwunden zu. Neben dem Fan-Bus wurde auch ein Polizeifahrzeug beschädigt – den Bildern zufolge ebenfalls durch die Kugel. In der Regel sind Waffen, mit denen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sind, eigens gesichert.

Vier Polizeibeamte verletzt: Landeskriminalamt nimmt Ermittlungen auf

Der Vorfall wirft also einige Fragen auf, endete letztlich aber eher glimpflich. Die "Fanhilfe Mönchengladbach" konnte sich wohl auch deshalb einen kleinen Seitenhieb in Richtung Polizei nicht verkneifen: "Mit Blick darauf, dass gerade die Polizei in Bayern Fans immer als großes Sicherheitsrisiko darstellt, entbehrt der Vorfall, bei dem der Schuss Richtung voll besetztes Stadion abgegeben wurde, aber natürlich nicht einer gewissen Ironie."

