Sebastian Vettel fährt auch in der nächsten Formel 1-Saison für Aston Martin

Rennfahrer Sebastian Vettel fährt auch in der nächsten Saison für das Formel-1-Team Aston Martin. Das bestätigte der Rennstall am Donnerstag.

16.09.2021 | Stand: 10:59 Uhr

Sebastian Vettel fährt auch in der nächsten Saison für das Formel-1-Team Aston Martin. Der britische Rennstall bestätigte am Donnerstag die Weiterbeschäftigung des viermaligen Weltmeisters sowie seines kanadischen Teamkollegen Lance Stroll (22). "Ich glaube an die Stärke unseres neuen, wachsenden Teams", wurde der 34 Jahre alte Hesse in einer Mitteilung von Aston Martin zitiert.

Vettel sieht durch die umfassende Regelreform zur kommenden Saison eine Chance, wieder näher an die Spitze des Feldes heranzurücken. Der Heppenheimer fährt seit diesem Jahr für Aston Martin und ist nach 14 WM-Läufen Zwölfter der Gesamtwertung.

Das nächste Formel 1-Rennen findet am 26. September in Sotchi/Russland statt.