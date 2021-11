Shiffrin weint nach fünftem Sieg beim Heimslalom - Dürr Fünfte

Vlhova sieht schon wie die Siegerin aus, doch Shiffrin schlägt zurück und triumphiert beim Heim-Weltcup. Lena Dürr bestätigt ihre gute Form.

28.11.2021 | Stand: 20:26 Uhr

Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat zum fünften Mal ihren Heimslalom im US-amerikanischen Killington gewonnen. Die zweimalige Olympiasiegerin setzte sich am Sonntag vor ihrer großen Konkurrentin Petra Vlhova (+0,75 Sekunden) und Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,83) durch. "Es war ein großer Kampf. Ich habe die Zuschauer gehört", sagte Shiffrin unter Tränen, nachdem sie von ihren jubelnden Fans die Piste hinabgepeitscht worden war.

Shiffrin siegt in Killington: "Mehr Show geht fast nicht"

Die langjährige Ski-Dominatorin bejubelte in Killington ihren insgesamt 71. Weltcup-Erfolg, den zweiten in dieser Saison nach dem Triumph in Sölden. "Mehr Show geht fast nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich noch schneller Slalom fahren kann", sagte die strahlende Siegerin.

Deutschlands Hoffnungsträgerin Lena Dürr verpasste ihr drittes Podium in Folge zwar knapp, bestätigte mit Rang fünf aber ihre starke Form in diesem Olympia-Winter. "Es macht so viel Spaß momentan. Es war wieder wie ein Traum", sagte die Münchnerin. Das Skifahren fühle sich momentan einfach "leicht und einfach" an.

Lena Dürr hat Olympiaticket bereits sicher

Zuletzt hatte Dürr mit zwei dritten Plätzen in Levi das erste große Ausrufezeichen in der Saison gesetzt. Das Olympia-Ticket für die Winterspiele in Peking hat sie bereits sicher.

Die übrigens DSV-Starterinnen Andrea Filser, Emma Aicher und Marlene Schmotz verpassten den Finaldurchgang der besten 30. Für die Damen war es das erste und einzige Rennen in diesem Jahr an der US-Ostküste, da der Riesentorlauf am Samstag wegen Windböen abgesagt wurde.

Lesen Sie auch

Ski Weltcup Lena Dürr schafft es beim Slalom in Levi aufs Stockerl

Lesen Sie auch: Lena Dürr ist einen Tag nach dem ersten Slalom-Podest ihrer Karriere erneut aufs Podium gefahren. Beim Sieg von Petra Vlhova wurde die Münchnerin Dritte.