So sehen Sie die Herren-Abfahrt aus Bormio heute live im TV und Stream

Im TV und Livestream steht heute die berüchtigte Abfahrt von Bormio in Italien auf dem Programm. Hier werden die Weltcup-Rennen aus Bormio übertragen.

28.12.2022 | Stand: 08:20 Uhr

Zwei Speed-Rennen stehen zum Jahresende auf der Programm im alpinen Ski-Weltcup der Herren. Austragungsort ist Bormio in Italien. Los geht's am Mittwoch, 28. Dezember, mit der berüchtigten Abfahrt auf der Pista Stelvio.

Hier finden Sie Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse zum Ski-Alpin-Weltcup in Bormio.

Ski-Weltcup der Herren in Bormio in Italien - Termine und Rennen

28. Dezember 2022

11.30 Uhr: Abfahrt der Männer

29. Dezember 2022

11.30 Uhr: Super-G der Männer



Werden Abfahrt und Super-G aus Bormio live im TV und als Livestream übertragen?

Ja, die Rennen am Fuße des Stilfser Jochs werden im ZDF, auf Eurospoprt und im österreichischen Fernsehen live übertragen.

Einen Livestream gibt es ebenfalls im ZDF-Sportstudio und dem Eurosport-Player (kostenfrei bei DAZN, sonst kostenpflichtig).

Ski Alpin Abfahrt der Männer in Bormio am 28.12.22 um 11.30 Uhr im ZDF (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Lena Kesting, Experte: Marco Büchel) sowie auf Eurosport und ORF 1 (Kommentar: Thomas König, Co-Kommentar: Hans Knauss)

der Männer in Bormio am 28.12.22 um 11.30 Uhr im (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Lena Kesting, Experte: Marco Büchel) sowie auf und (Kommentar: Thomas König, Co-Kommentar: Hans Knauss) Ski Alpin Super-G der Männer in Bormio am 29.12.22 um 11.30 Uhr im ZDF (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Lena Kesting, Experte: Marco Büchel) sowie auf Eurosport und ORF 1 (Kommentar: Thomas König, Co-Kommentar: Hans Knauss)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Marco Odermatt (SUI), Aleksander A. Kilde (NOR), Matthias Mayer (AUT) - diese drei Athleten zählen auch im Super-G von Bormio zum Favoritenkreis. Im Gesamtweltcup liegt Odermatt souverön vorn. Es folgt Kilde mit gebührendem Abstand. Gleichauf liegen die beiden aktuell in der Super-G-Rangliste. In der Abfahrtwertung ist Kilde vorn und der Schweizer auf Platz zwei.

Ausgetragen wird die Abfahrt auf der Pista Stelvio am Fuße des Stilfser Jochs. Dort fand schon die Alpine Ski-WM 1985 und 2005 statt. Die Piste zählt zu den schwierigsten und gefährlichsten Abfahrten der Welt.

Bormio ist eine italienische Gemeinde in Höhe von 1225 Metern mit 4161 Einwohnern in der Provinz Sondrio

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.