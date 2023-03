So sehen Sie den Riesenslalom der Herren aus Kranjska Gora am Samstag live

Im Ski-Alpin-Weltcup stehen Samstag und Sonntag die Riesenslaloms in Kranjska Gora in Slowenien an. Alle Infos zur TV-Übertragung live oder online als Stream.

07.03.2023 | Stand: 08:45 Uhr

Die Herren im alpinen Ski-Weltcup absolvieren am Samstag und Sonntag zwei Riesenslaloms in Kranjska Gora in Slowenien. Nach den turbulenten Weltcup-Tagen am vergangenen Wochenende hoffen die Sportler auf konstantere Bedigungen. Die erste Abfahrt am Freitag musste wegen des Wetters abgebrochen werden. Am Samstag triumphierte dann der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und holte sich damit die Abfahrts-Gesamtwertung. Mit seinem Sieg am Sonntag sicherte sich schließlich der Schweizer Marco Odermatt vorzeitig die Gesamtwertung im Super-G und damit die kleine Kristallkugel. Der Allgäuer Andreas Sander wurde Zweiter im Super-G von Aspen und will in Kranjska Gora an seinen Erfolg anknüpfen.

So sehen Sie die Skirennen am Wochenende im TV und Stream

Es berichten live aus Kranjska Gora das ZDF, Eurosport und auch die Nachbarn des ORF. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen. Eurosport ist im Livestream kostenlos empfangbar über Joyn oder bei Eurosport.de. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Ski Alpin Weltcup: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora am Samstag

Samstag, 11. März 2023 9.30 Uhr (MEZ)



Ski Alpin Weltcup: Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora am Sonntag

Samstag, 12. März 2023

9.30 Uhr Uhr (MEZ)



Riesenlalom der Herren aus Kranjska Gora in Slowenien am Wochenende live im TV und Stream

S amstag, 11.3.23 ZDF : Zusammenfassung des ersten Durchgangs um 11 Uhr und zweiter Durchgang live ab 12.45 Uhr. Hier geht's zum Livestream des ZDF am Samstag ORF 1 überträgt mit den Kommentatoren Thomas König und Thomas Sykora ab 9.15 Uhr Eurosport 1 überträgt live ab 9.15 Uhr

Sonntag, 12.3.23 ZDF : Die Zusammenfassung des ersten Durchgangs um 11.40 Uhr. Hier geht es zum ZDF-Livestream vom Wintersport am Sonntag ORF 1 überträgt mit den Kommentatoren Thomas König und Thomas Sykora ab 9.15 Uhr Eurosport 1 überträgt live ab 9.15 Uhr



Die Damen starten an diesem Wochenende in Åre.