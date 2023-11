Frauen-Skirennen in Zermatt: Hier läuft die Abfahrt im TV und Stream

Weiter geht's im FIS-Ski-Weltcup: In Zermatt stehen für die Frauen 2023 zwei Abfahrten auf dem Plan. Hier können Sie den Wettbewerb im TV und Stream verfolgen.

15.11.2023 | Stand: 11:35 Uhr

Die nächsten Rennen im FIS-Weltcup stehen an: Während die Herren in Gurgl (Österreich) fahren, treten die Damen in Zermatt-Cervinia gegeneinander an. Nach zwei Wochenenden mit Slalom und Riesenslalom stehen die ersten Abfahrten der Saison 2023/24 auf dem Programm. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Zermatt-Cervinia?

Wo wird das Rennen aus Zermatt im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Zermatt?

Wann ist das Frauen-Skirennen 2023 in Zermatt-Cervinia? Infos zur TV-Übertragung

Bei den Herren wurden beide Rennen aufgrund starken Schneetreibens abgesagt, nun soll es für die Frauen eine Woche später eine zweite Chance auf ein Rennen am Matterhorn geben, Zwei Abfahrten stehen für die Skifahrerinnen am 18. und 19. November 2023 in Zermatt auf dem Plan. Die Rennen starten jeweils um 11.45 Uhr.

Wo werden die Abfahrten 2023 aus Zermatt-Cervinia übertragen?

Wer das Skirennen in Zermatt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen möchte, muss sich mit der Übertragung im dritten Programm, also dem BR, zufriedengeben. Hier die Termine der Übertragung:

18. November: Abfahrt der Frauen ab 11.35 Uhr

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen wird es voraussichtlich auf der Website der ARD auch einen Livestream geben.

Skirennen in Zermatt-Cervinia 2023 auf Eurosport

Auch auf Eurosport werden die Rennen übertragen:

18. November: Abfahrt der Frauen ab 11.30 Uhr auf Eurosport 1

19. November: Abfahrt der Frauen ab 11.30 Uhr auf Eurosport 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 15. November 2023).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Abfahrt in Zermatt 2023: Das sind die Favoritinnen

Auf sie schauen alle: Sofia Goggia. Die Italienerin gilt seit mehreren Jahren als Messlatte in der Abfahrt und wird auch am Matterhorn eine der Favoritinnen sein. Im DSV-Team hofft man auf Kira Weidle, die ihrem ersten Weltcup-Sieg hinterher jagt.

Fraglich ist allerdings, ob das Rennen stattfinden kann: Bereits im vergangenen Jahr wurden die Läufe der Frauen und Männer abgesagt, vergangenes Wochenende konnten die Männer ebenfalls nicht starten und auch das erste Training der Frauen am Mittwoch fand nicht statt.