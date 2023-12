Frauen-Skirennen in St. Moritz: Hier laufen Abfahrt und Super-G im TV und Stream

FIS-Ski-Weltcup: In St. Moritz stehen für die Damen 2023 zwei Super-G und eine Abfahrt auf dem Plan. Hier können Sie die Wettbewerbe im TV und Stream verfolgen.

07.12.2023 | Stand: 06:05 Uhr

Die nächsten Rennen im FIS-Ski-Weltcup live in TV, Stream und Mediathek für die Frauen finden in St. Moritz ( Schweiz) statt: eine Abfahrt und zwei Super-G-Rennen. Die Männer fahren an diesem Wochenende in Val d'Isere (Frankreich). In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in St. Moritz?

Wo wird das Rennen aus St. Moritz im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus St. Moritz?

Wann ist das Frauen-Skirennen 2023 in St. Moritz? Infos zur TV-Übertragung

Nach den Ski-Rennen in Übersee geht es wieder nach Europa: In St. Moritz fahren die Frauen am Freitag, 8. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, jeweils einen Super-G. Am Samstag, 9. Dezember, steht die Abfahrt auf dem Programm.

Wo werden die Rennen 2023 aus St. Moritz übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fans des linearen Fernsehens: Nach einigen Wochen, in denen Ski Alpin nur per Stream übertragen wurde, gibt es die Rennen nun auch im Programm der ARD.

8. Dezember: Super-G der Frauen in St. Moritz, 10.25 Uhr im Ersten

9. Dezember: Abfahrt der Frauen in St. Moritz, 10.20 Uhr im Ersten und im Livestream

10. Dezember: Super-G der Frauen in St. Moritz, 10.25 Uhr im Ersten und im Livestream

Skirennen in St. Moritz 2023 auf Eurosport

Auch auf Eurosport werden die Rennen im Fernsehen übertragen:

8. Dezember: Super-G der Frauen in St. Moritz, 10.45 Uhr auf Eurosport 1

9. Dezember: Abfahrt der Frauen in St. Moritz, 10.30 Uhr auf Eurosport 1

10. Dezember: Super-G der Frauen in St. Moritz, 10.30 Uhr auf Eurosport 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 6. Dezember 2023).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Ski-Rennen der Frauen in St. Moritz 2023: Das sind die Favoritinnen

Nach den abgesagten Rennen in Zermatt starten die Frauen erst mit den Wettbewerben in St. Moritz in die Speed-Saison. In der Abfahrt gilt wie in den vergangenen Jahren die Italienerin Sofia Goggia als das Maß der Dinge. Beim DSV hofft man darauf, dass Kira Weidle der Italienerin die Pole-Position streitig macht.

Im Super-G gilt Lara Gut-Behrami als Favoritin, die an diesem Wochenende vor heimischem Publikum antritt. Die Schweizerin konnte sich vergangenes Jahr die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin sichern und ist auch in dieser Saison in Bestform: Bereits zwei Siege und einen Podiumsplatz im Riesenslalom gehen auf ihr Konto.