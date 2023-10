Hier sehen Sie die Skirennen aus Sölden live im TV und Stream

Saison-Auftakt in Sölden live im TV und als Stream: Wir zeigen, wo Sie die Skirennen sehen können. Kritik gibt es unterdessen von den Fahrerinnen und Fahrern.

16.10.2023 | Stand: 10:31 Uhr

Der FIS Ski alpin Weltcup 2023 startet. Auftakt ist wie im vergangenen Jahr in Sölden ( Tirol) Ende Oktober. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen und Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Sölden?

Wo wird das Rennen aus Sölden im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Sölden?

Wann ist das Skirennen 2023 in Sölden?

Am 28. und 29. Oktober messen sich die Skirennläuferinnen und -rennläufer zum ersten Mal in der Saison 2023/24. Beim Auftakt in Sölden steht jeweils ein Riesenslalom auf dem Programm: Am Samstag fahren die Frauen, am Sonntag ist das Rennen der Männer auf dem Plan.

Wo wird das Rennen 2023 aus Sölden übertragen?

Wer das Skirennen in Sölden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen möchte, muss sich mit dem zweiten Lauf zufriedengeben. Hier die Termine der Übertragung:

28. Oktober: Riesenslalom der Damen, 1. Lauf im Schnelldurchgang, 12.45 im ZDF

28. Oktober: Riesenslalom der Damen, 2. Lauf, 13 Uhr im ZDF

29. Oktober: Riesenslalom der Herren, 1. Lauf im Schnelldurchgang, 12.45 Uhr im ZDF

29. Oktober: Riesenslalom der Herren, 2. Lauf, 13 Uhr im ZDF

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen wird es voraussichtlich auf der Website des ZDF auch einen Livestream geben.

Skirennen in Sölden 2023 auf Eurosport

Auch auf Eurosport werden die Rennen übertragen:

28. Oktober: Riesenslalom der Damen, 1. Lauf, 9.45 Uhr auf Eurosport 1

28. Oktober: Riesenslalom der Damen, 2. Lauf, 12.45 Uhr auf Eurosport 1 (Wiederholung am 29.10. um 9 Uhr)

29. Oktober: Riesenslalom der Herren, 1. Lauf, 9.45 Uhr auf Eurosport 1

29. Oktober: Riesenslalom der Herren, 2. Lauf, 12. 45 Uhr auf Eurosport 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 16. Oktober 2023).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Kritik am frühen Saison-Auftakt in Sölden

Kritik am frühen Start der Weltcup-Saison gab es vorab von einigen Skistars: Neben der erfolgreichsten Skifahrerin der Geschichte, Mikaela Shiffrin, äußerten sich auch die Schweizerinnen Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami dazu, dass der Start im Oktober nicht mit der Realität zusammenpasse. "Wenn die Leute zu Hause bei 25 Grad Rennen schauen, denken sie nicht ans Skifahren. Das passiert erst, wenn es kälter wird und der Schnee kommt - das wäre auch die bessere Werbung für unseren Sport", sagte Gut-Behrami gegenüber der Schweizer Zeitung Blick.

Losgetreten hatte die Debatte der ehemalige deutsche Skifahrer Felix Neureuther. Die Bauarbeiten in Sölden für den Weltcup-Start nannte er in einem BR-Podcast "für den Skisport eine Katastrophe". Vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels müsse man den frühen Start in den Weltcup hinterfragen.

