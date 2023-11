Skirennen in Levi: Hier läuft der Slalom im TV und Stream

Weiter geht's im FIS-Ski-Weltcup: Im finnischen Levi fahren die Frauen 2023 zwei Slalom-Rennen. Hier können Sie den Wettbewerb im TV und Stream verfolgen.

09.11.2023 | Stand: 07:40 Uhr

Die nächsten Rennen im FIS-Weltcup stehen an: Während die Herren in Zermatt (Schweiz) fahren, treten die Damen im finnischen Levi gegeneinander an. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Levi?

Wo wird das Rennen aus Levi im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Levi?

Wann ist das Skirennen 2023 in Levi? Infos zur TV-Übertragung

Zwei Slalom-Rennen stehen für die Skifahrerinnen am 11. und 12. November 2023 in Levi auf dem Plan. Der erste Lauf startet an beiden Tagen um 10 Uhr, der zweite Lauf um 13 Uhr.

Wo wird das Rennen 2023 aus Levi übertragen?

Wer das Skirennen in Levi im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen möchte, muss sich mit der Übertragung im dritten Programm, also dem BR, zufriedengeben. Hier die Termine der Übertragung:

11. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 10 Uhr im BR

11. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.50 Uhr im BR

12. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 10 Uhr im BR

12. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.50 Uhr im BR

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen wird es voraussichtlich auf der Website des BR auch einen Livestream geben.

Skirennen in Sölden 2023 auf Eurosport

Auch auf Eurosport werden die Rennen übertragen:

11. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 10 Uhr auf Eurosport1

11. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.50 Uhr auf Eurosport1

12. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 10 Uhr auf Eurosport1

12. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.50 Uhr auf Eurosport1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 9. November 2023).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Slalom in Levi 2023: Das sind die Favoritinnen

Auch wenn es beim Weltcup-Start in Sölden im Riesenslalom nur für einen sechsten Platz reichte: Bei den Slalom-Rennen in Levi zählt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin zu den Favoritinnen. Ebenfalls Aussichten auf einen Podestplatz haben Petra Vlhova (Slowakei) und Sara Hector (Schweden). Bei den DSV-Fahrerinnen liegt die Hoffnung auf Lena Dürr: Im vergangenen Jahr führte sie nach dem ersten Lauf in Levi. Schlussendlich landete sie auf Rang vier.

Für das deutsche Team gehen außerdem an den Start: Emma Aicher, Andrea Filser und die Oberstdorferin Elina Lipp.