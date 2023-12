Hier sehen Sie Herren-Abfahrt aus Beaver Creek live im TV und Stream

Ski-Alpin heute im TV: Für die Herren steht in Beaver Creek heute das zweite Abfahrtsrennen und morgen der Super-G an. Infos zur Übertragung im TV und Stream.

02.12.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Herren-Abfahrt heute in Beaver Creek (2.12.23) im TV, Stream und der Mediathek live: Jetzt dürfen auch die Männer im Ski-alpin-Weltcup ran: Nachdem die für Mitte November geplanten FIS-Abfahrten am Matterhorn abgesagt werden mussten, können die Abfahrtsrennen und das Super-G in Beaver Creek offenbar stattfinden. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Beaver Creek?

Wo wird das Rennen aus Beaver Creek im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Beaver Creek?

Ski-Alpin der Herren 2023 in Beaver Creek: Wann findet das Rennen statt?

Volles Programm für die Herren. Ab 18.30 Uhr deutscher Zeit findet heute am Samstag das zweite Abfahrtsrennen der Männer in Beaver Creek statt. Am Sonntag dann ebenfalls ab 18.30 Uhr das Super-G-Rennen.

Wo werden Abfahrts- und Super-G-Rennen 2023 aus Beaver Creek übertragen?

Für Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland ist der verhältnismäßig späte Start nahe der Primetime natürlich dankbar. Doch dadurch verdrängen andere Programme im linearen Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragung. Die Rennen aus Beaver Creek werden demnach im Livestream des ZDF übertragen.

Ski Alpin der Herren aus Beaver Creek auch auf Eurosport

Auf Eurosport werden die Rennen im Fernsehen übertragen.

Freitag, 1.12.2023: Abfahrtsrennen der Herren aus Beaver Creek (Colorado). 18.15 Uhr - 20.00 Uhr auf Eurosport 1 22.30 Uhr - 23.30 Uhr auf Eurosport 2

Samstag, 2.12.2023: Abfahrtsrennen der Herren aus Beaver Creek (Colorado). 23.30 Uhr - 00.30 Uhr auf Eurosport 1 02.15 Uhr - 03.00 Uhr auf Eurosport 2

Sonntag, 3.12.2023: Super-G der Herren aus Beaver Creek (Colorado). 18.45 Uhr - 19.35 Uhr auf Eurosport 1



Rennen in Beaver Creek: Was erwartet die Zuschauer?

Die Strecke sei im ersten Training "super präpariert, also richtig schön zu fahren" gewesen, sagte Streif-Sieger Thomas Dreßen. Er gewann 2018 die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel - und will diesen Winter, nach jahrelangen Rückschlägen, wieder angreifen.

Matterhorn-Abfahrt wird in Gröden nachgeholt

Die ausgefallene Matterhorn-Abfahrt wird nachgeholt. Der italienische Wintersportort Gröden richtet wie im vergangenen Jahr ein zusätzliches Rennen im alpinen Ski-Weltcup der Männer aus. Das Rennen findet am 14. Dezember statt. Einen Tag darauf wird ein Super-G ausgetragen - am Sonntag schließlich die traditionelle Abfahrt. (mit dpa)