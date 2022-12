Live im TV und Stream: Alle Infos zum Ski-Weltcup der Herren in Gröden und Alta Badia

Im Ski-Weltcup 2022/23 der Männer stehen am Wochenende in Gröden und Alta Badia mehrere Disziplinen an. So sehen Sie die Rennen live im TV und Livestream.

13.12.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Nach einem technischen Wochenende mit Riesenslalom und Slalom in Val d'Isere in Frankreich, stehen die Zeichen am kommenden Wochenende für die Ski-Alpin-Herren zunächst wieder auf Tempo. Bereits am Freitag fahren die Speed-Spezialisten in Gröden den Super-G, am Samstag folgt die Abfahrt. Sonntag und Montag geht es weiter nach Alta Badia, dort steht der Riesenslalom auf dem Programm.

Wo werden Super-G, Abfahrt und Riesenslalom der Herren übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream beim Ski Alpin? Infos und Zeitplan aktuell zur Übertragung bei ARD, ZDF oder Eurosport live im TV und in den Mediatheken hier.

Termine Ski-Weltcup Herren 2022/23: Wann finden die Männer-Skirennen in Gröden und Alta Badia statt?

16.12.2022

11.45 Uhr : Super-G der Herren in Gröden

17.12.2022

11.45 Uhr: Abfahrt der Herren in Gröden

18.12.2022 10 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 1. Durchgang 13.30 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 2. Durchgang

19.12.2022 10 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 1. Durchgang 13.30 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 2. Durchgang



Super-G und Abfahrt in Gröden und Riesenslalom in Alta Badia live im Fernsehen: Wer überträgt Ski Alpin am Wochenende?

ARD und ZDF zeigen am Wochenende nur einen Teil der alpinen Rennen der Männer. Doch keine Angst, alle Rennen sind mit allen Durchgängen im Free-TV zu sehen, oder zumindest im kostenlosen Livestream. Denn auch Eurosport zeigt einen Großteil der Rennen aus Gröden und Alta Badia.

Herren Super-G in Gröden am 16.12.: Live in der ARD und auf Eurosport 1 (Startzeit 11.45 Uhr MEZ)

und auf (Startzeit 11.45 Uhr MEZ) Herren Abfahrt in Gröden am 17.12.: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Startzeit 11.45 Uhr MEZ)

und (Startzeit 11.45 Uhr MEZ) Herren Riesenslalom in Alta Badia am 18.12., erster Durchgang: Live in der ARD (9.55 - 10.30 Uhr), auf Eurosport 1 (9.45 - 11.15 Uhr) und ORF 1 (9.55 - 11.10 Uhr) (Startzeit 10 Uhr MEZ)

(9.55 - 10.30 Uhr), auf (9.45 - 11.15 Uhr) und (9.55 - 11.10 Uhr) (Startzeit 10 Uhr MEZ) Herren Riesenslalom in Alta Badia am 18.12., zweiter Durchgang: Aufzeichnung auf Eurosport 1 (ab 17 Uhr) und live auf ORF 1 (13.25 - 14.30 Uhr) (Startzeit 13.30 Uhr MEZ)

(ab 17 Uhr) und live auf (13.25 - 14.30 Uhr) (Startzeit 13.30 Uhr MEZ) Herren Riesenslalom in Alta Badia am 19.12., erster Durchgang: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Startzeit 10 Uhr MEZ)

und (Startzeit 10 Uhr MEZ) Herren Riesenslalom in Alta Badia am 19.12., zweiter Durchgang: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Startzeit 13.30 Uhr MEZ)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenlos.

Die Ski-alpin-Weltcup-Rennen der Männer aus Gröden und Alta Badia 2022 werden auch im Livestream von Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn gezeigt, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Männer aus Gröden und Alta Badia?

Gratis sieht man die Rennen zum Teil in der Mediathek der ARD an diesem Wochenende und im Livestream:

Für die beiden Durchgänge des Herren Riesenslaloms in Alta Badia am 19.12.2022 gibt es keinen kostenlosen Livestream.

Für die Herren ist der Super-G in Gröden nach dem im kanadischen Lake Louise erst der zweite in dieser Saison. Den ersten konnte der Schweizer Marco Odermatt für sich entscheiden. Bester Deutscher wurde Andreas Sander auf Rang fünf. Bei der Abfahrt liegen die deutschen Hoffnungen auf Thomas Dreßen und Romed Baumann. Zu den Favoriten zählen jedoch Odermatt und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Im Riesenslalom in Alta Badia setzen die Deutschen auf den Allgäuer Alexander Schmid, der am vergangenen Wochenende in Val d'Isere auf Rang 6 fuhr. Doch auch hier zählt der diesjährige Überflieger Marco Odermatt zu den absoluten Top-Favoriten.