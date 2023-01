Alle Infos zum Slalom der Männer in Adelboden

Im Ski-Weltcup 2022/23 der Männer steht am Mittwoch in Adelboden ein Rennen im Riesenslalom an. So sehen Sie das Rennen live im TV und Livestream.

07.01.2023 | Stand: 11:21 Uhr

Heute am Samstag, 7. Januar, steigen die Slalom-Asse der Herren erneut für einen Wettkampf in die Ski-Schuhe: In Adelboden steht ein Weltcup-Rennen auf dem Programm. Startschuss für den ersten Durchgang ist um 15.40 Uhr, der zweite Durchgang beginnt um 18.45 Uhr. Die Startliste zum Riesenslalom in Adelboden finden sie hier.

Höhepunkt des alpinen Ski-Winters ist die Alpine Ski WM 2023 in Frankreich im Skigebiet Trois Vallées.

Wo wird der Riesenslalom der Herren übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream beim Ski Alpin? Infos und Zeitplan aktuell zur Übertragung bei ARD, ZDF oder Eurosport live im TV und in den Mediatheken hier.

Riesenslalom in Adelboden am Samstag, 7. Januar

Lauf: 10.30 Uhr Lauf: 13.30 Uhr

Das ZDF überträgt das Rennen online im Rahmen des ZDF-Sportstudio einen Livestream ab 15.30 Uhr vom Adelboden.

Auf dem Eurosportplayer und live auf Eurosport 1 läuft der erste Durchgang des Riesenslaloms aus der Schweiz ab 10.30 Uhr. Durchgang zwei wird übertragen von 13.30 Uhr an.

Skifahrer Schmid fehlt beim Riesenslalom in Adelboden

Skirennfahrer Alexander Schmid muss auf einen Start beim Riesenslalom in Adelboden am Samstag verzichten. Der 28-Jährige sei beim Einfahren gestürzt, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Schmid war der größte deutsche Hoffnungsträger beim traditionsreichen Weltcup in der Schweiz. In den vorangegangenen vier Riesentorläufen der Saison war er stets in die Top Ten gefahren.

Zwei Allgäuer stehen im DSV-Kader für den Riesenslalom in Adelboden am 7. Januar