So sehen Sie heute den Slalom der Frauen live im TV und Stream

In Soldeu steht heute der letzte Slalom der Saison im Ski alpin der Damen auf dem Programm. Infos zum Zeitplan und TV-Übertragung live oder online als Stream.

18.03.2023 | Stand: 10:27 Uhr

Für die Frauen begann am Mittwoch das fünftägige Weltcupfinale des Ski alpin-Weltcups in Soldeu in Andorra. Darunter die Abfahrt, Super G, Slalom und Riesenslalom.

Bereits am Mittwoch stand die letzte Abfahrt der Saison 2022/23 an: Favoritin Sofia Goggia (Italien) musste sich der Slowenin Ilka Stuhec geschlagen geben. Platz 3 ging an die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Die konnte dann auch im Super-G ihre Stärken ausspielen: Die Schweizerin siegte vor der Italienerin Federica Brignone und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Für Gut-Behrami bedeutet das nicht nur den ersten Platz auf dem Podest, sondern auch den Sieg in der Gesamtwertung des Super-G.

Beim Damen-Slalom heute am Samstag werden in Soldeu alle Augen erneut auf Mikaela Shiffrin gerichtet sein, die in dieser Saison bereits Ski-Geschichte geschrieben hat, indem sie den Rekord von Ingmar Stenmark geknackt hat, der bis dato die meisten Weltcup-Siege verzeichnen konnte (86). Shiffrin ist mit 87 Weltcup-Siegen nun nicht nur die siegreichste Frau im Ski-Alpin-Weltcup vor Lindsey Vonn, sondern die siegreichste Athletin aller Zeiten.

So sehen Sie die Skirennen heute in Soldeu live im TV und Stream

Für das Fernsehen berichten live aus Soldeu die ARD, Eurosport und auch die Nachbarn des ORF. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen. Eurosport ist im Livestream kostenpflichtig empfangbar über Joyn oder Discovery+. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Zeitplan: Weltcupfinale im Ski alpin der Frauen in Soldeu 2023 - Termine und Rennen

15.3.2023, 11.30 Uhr: Frauen-Abfahrt in Soldeu, Andorra

16.3.2023, 10 Uhr: Super G der Frauen in Soldeu, Andorra

17.3.023, 12 Uhr: Team Parallel in Soldeu, Andorra

18.3.2023, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Slalom der Frauen in Soldeu, Andorra

19.3.2023, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Riesenslalom der Damen in Soldeu, Andorra

Ski alpin der Damen aus Soldeu in Andorra diese Woche live im TV und Stream

Mittwoch, 15.3.23 ARD: Live-Übertragung der Abfahrt ab 11.25 Uhr mit Reporter Bernd Schmelzer ORF 1 überträgt die Abfahrt live ab 11.25 Uhr Eurosport 1 überträgt die Abfahrt live ab 11.25 Uhr

Donnerstag, 16.3.23 ARD: Live-Übertragung des Super G ab 9.55 Uhr mit Reporter Tobias Barnerssoi ORF 1 überträgt Super G live ab 9.55 Uhr Eurosport 1 überträgt Super G live ab 9.40 Uhr

Freitag, 17.3.23 ORF 1 überträgt den Teamwettbewerb live ab 11.55 Uhr Eurosport 1 überträgt Team Parallel live ab 11.45 Uhr

Samstag, 18.3.23 ARD: Live-Übertragung des ersten Slalom-Durchgangs ab 10.25 Uhr, des zweiten Durchgangs ab 13.30 Uhr. ORF 1 überträgt beide Durchgänge des Slaloms live ab 10.25 Uhr und 13.20 Uhr Eurosport 1 überträgt beide Durchgänge des Slaloms live ab 10.15 Uhr und 13.30 Uhr

Sonntag, 19.3.23 ARD: Übertragung des zweiten Riesenslalom-Durchgangs ab 10.25 Uhr ORF 1 überträgt beide Durchgänge live ab 8.55 Uhr und 10.45 Uhr Eurosport 1 überträgt beide Durchgänge live ab 8.45 Uhr und 10.15 Uhr



Auch für die Ski alpin Männer steht diese Woche das Weltcup-Finale in Soldeu in Andorra an. In der Abfahrt am Mittwoch raste der Burgberger Andi Sander auf Platz 3.

