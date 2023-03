So sehen Sie heute den Super-G der Frauen live im TV und Stream

In Soldeu in Andorra beginnt heute das Weltcupfinale im Ski alpin der Damen. Infos zum Zeitplan und TV-Übertragung der Abfahrt live oder online als Stream.

16.03.2023 | Stand: 07:15 Uhr

Für die Frauen beginnt am Mittwoch das fünftägige Weltcupfinale des Ski alpin-Weltcups in Soldeu in Andorra. Darunter die Abfahrt, Super G, Slalom und Riesenslalom.

Bereits am Mittwoch stand die letzte Abfahrt der Saison 2022/23 an: Favoritin Sofia Goggia (Italien) musste sich der Slowenin Ilka Stuhec geschlagen geben. Platz 3 ging an die Schweizerin Lara Gut-Behrami.

So sehen Sie die Skirennen in Soldeu diese Woche im TV und Stream

Es berichten live aus Soldeu die ARD, Eurosport und auch die Nachbarn des ORF. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen. Eurosport ist im Livestream kostenpflichtig empfangbar über Joyn oder Discovery+. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Zeitplan: Weltcupfinale im Ski alpin der Frauen in Soldeu 2023 - Termine und Rennen

15.3.2023, 11.30 Uhr: Frauen-Abfahrt in Soldeu , Andorra

, 16.3.2023, 10 Uhr: Super G der Frauen in Soldeu , Andorra

, 17.3.023, 12 Uhr: Team Parallel in Soldeu , Andorra

, 18.3.2023, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Slalom der Frauen in Soldeu , Andorra

, 19.3.2023, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Riesenslalom der Damen in Soldeu , Andorra

Ski alpin der Damen aus Soldeu in Andorra diese Woche live im TV und Stream

Mittwoch, 15.3.23 ARD : Live-Übertragung der Abfahrt ab 11.25 Uhr mit Reporter Bernd Schmelzer ORF 1 überträgt die Abfahrt live ab 11.25 Uhr Eurosport 1 überträgt die Abfahrt live ab 11.25 Uhr

Donnerstag, 16.3.23 ARD : Live-Übertragung des Super G ab 9.55 Uhr mit Reporter Tobias Barnerssoi ORF 1 überträgt Super G live ab 9.55 Uhr Eurosport 1 überträgt Super G live ab 9.40 Uhr

Freitag, 17.3.23 ORF 1 überträgt den Teamwettbewerb live ab 11.55 Uhr Eurosport 1 überträgt Team Parallel live ab 11.45 Uhr

Samstag, 18.3.23 ARD : Live-Übertragung des ersten Slalom-Durchgangs ab 10.25 Uhr, des zweiten Durchgangs ab 13.30 Uhr. ORF 1 überträgt beide Durchgänge des Slaloms live ab 10.25 Uhr und 13.20 Uhr Eurosport 1 überträgt beide Durchgänge des Slaloms live ab 10.15 Uhr und 13.30 Uhr

Sonntag, 19.3.23 ARD : Übertragung des zweiten Riesenslalom-Durchgangs ab 10.25 Uhr ORF 1 überträgt beide Durchgänge live ab 8.55 Uhr und 10.45 Uhr Eurosport 1 überträgt beide Durchgänge live ab 8.45 Uhr und 10.15 Uhr



Auch für die Ski alpin Männer steht diese Woche das Weltcup-Finale in Soldeu in Andorra an. In der Abfahrt am Mittwoch raste der Burgberger Andi Sander auf Platz 3.

