So sehen Sie den Damen-Slalom aus Spindlermühle heute live

Slalom in Spindlermühle statt Zagreb. Der Ski-Alpin-Zirkus der Damen macht heute Halt in Tschechien. So sehen Sie die Rennen im TV und Stream.

28.01.2023 | Stand: 09:48 Uhr

In Kroatien waren die Bedingungen zu schlecht. Das Rennen der Damen in Zagreb fiel am 5. Januar 2023 der warmen Witterung zum Opfer. Heute wird der Slalom im alpinen Ski-Weltcup nachgeholt. Spindleruv Mlyn ist eine Stadt in Tschechien. Mitten im Riesengebirge, dem höchsten Gebirge Tschechiens, liegt das Skigebiet Spindlermühle.

Heute am Samstag und auch am Sonntag wird jeweils ein Slalom absolviert. So sehen Sie die Rennen am Wochenende auch im TV und Stream.

Die besten Ski-Herren der Welt starten an diesem Wochenende in Cortina d'Ampezzo. Da waren die Damen in der Vorwoche.

An diesem Wochenende übertragen das ZDF, Eurosport und auch die Nachbarn des ORF. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen. Eurosport ist im Livestream kostenlos empfangbar über Joyn oder bei Eurosport.de. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Shiffrin kann zu Legende Stenmark aufschließen

Zuletzt fuhren die weltbesten Skifahrerinnen am Kronplatz in Italien um Weltcup-Punkte. Nach ihrem Doppelsieg fehlen Ski-Superstar Mikaela Shiffrin nur noch zwei Siege zum Allzeit-Rekord der schwedischen Alpin-Legende Ingmar Stenmark.

Diesmal geht's in Spindlermühle in Tschechien auf die Piste. Und der Slalom gilt als die Spezial-Disziplin der US-Amerikanerin.

Ski Alpin Weltcup: Slalom der Damen in Spindlermühle

Samstag, 28. Januar 2023 9.30 Uhr: 1. Lauf Slalom der Frauen 12.30 Uhr: 2. Lauf Slalom der Frauen

Sonntag, 29. Januar 2023 9.15 Uhr: 1. Lauf Slalom der Frauen 12.15 Uhr: 2. Lauf Slalom der Frauen



Slalom der Damen aus Tschechien im TV und Stream

Samstag, 28.1.23 ZDF zeigt den zweiten Durchgang aus Spindlermühle ab 12.50 Uhr. Reporter ist Julius Hilfenhaus. Eurosport 2 überträgt ab 9.15 den ersten Lauf und ab 12.30 Uhr den zweiten. ORF 1 überträgt ab 9.25 Uhr live aus Spindleruv Mlyn (Kommentar: Ernst Hausleitner, Co-Kommentar: Nicole Hosp, Moderation: Caroline Pflanzl) den ersten Lauf und ab 12.25 Uhr den zweiten Durchgang.