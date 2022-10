Riesenslalom der Frauen in Sölden eröffnet heute den Ski-Winter 2022/23

Sölden richtet traditionell das erste Rennen des Ski-Alpin-Weltcups 2022/23 aus. Mit dem Riesenslalom der Frauen geht es heute los.

22.10.2022 | Stand: 07:40 Uhr

Traditionell startet der Ski Alpin Weltcup in Sölden. Den Auftakt macht bei den Frauen als auch den Herren ein Riesenslalom. Die Strecke in Österreich ist das Opening in 40 Rennen um den Gesamtsieg. Mikaela Shiffrin, die Gesamtweltcupsiegerin 2021/2021, geht auch an den Start.

Höhepunkt des Alpinen Ski-Winters 2022/23 für die Frauen ist die Weltmeisterschaft vom 6. bis 19. Februar in Méribel (Frankreich) auf dem "Roc de Fer"

Das Programm für den Riesenslalom der Frauen

Bereits am Freitag, 21. Oktober, ist die Startnummernverlosung. Um 19 Uhr wird somit die Startreihung für den ersten Lauf festgelegt.

Am Samstag, 22. Oktober, findet um 10 Uhr bereits der erste Durchgang für den Riesenslalom ( Abkürzung RSL, aber auch RTL für Riesentorlauf) statt. Um 13.05 Uhr findet dann der zweite Durchgang statt. In umgekehrter Reinfolge starten die besten 30 Läuferinnen des ersten Durchgangs - also die Läuferin von Platz 30 aus dem ersten Lauf startet als erste,

Nach der Siegerehrung der Frauen am Samstag findet die Startnummernverlosung der Männer statt. Auch die beginnen die Saison mit einem Riesenslalom in Sölden.

Freitag, 21. Oktober Startnummernverlosung

Samstag, 22. Oktober 1. Lauf: 10 Uhr 2. Lauf: 13.05 Uhr Siegerehrung: 19 Uhr



Wer überträgt den Riesenslalom im TV oder Stream?

ARD und ZDF übertragen die Weltcup-Rennen live per Stream in der Mediathek. Ebenso der Streaminganbieter DAZN. Der BR und Eurosport 1 überträgt den Riesenslalom im Fernsehen. Die Öffentlich Rechtlichen begleiten das ganze auch mit einem Live-Ticker.

TV

Eurosport 1: 9.45 Uhr und 12.45 Uhr am Samstag BR: 10 Uhr und 12.55 Uhr

Stream ARD ZDF DAZN



Die Favoritinnen auf den Auftaktsieg in Sölden

Das Feld der Favoritinnen ist beim Riesenslalom recht eng. Zwar ist Shiffrin (USA) Weltcuplisten-Erste, aber beim Riesenslalom musste sie sich in der vergangenen Saison mit Platz drei begnügen. Sie hatte nach neun Rennen nur 507 Punkte. Vor ihr auf Platz zwei war Sara Hector aus Schweden mit 540 Punkten. Beide mussten sich nur Tessa Worley geschlagen geben. Die Französin mit dem Spitznamen puce (Floh, aufgrund ihr kleinen Statur) hatte 567 Punkte.

Die Weltmeisterin von 2013 und 2017 dürfte auch beim Auftakt in Sölden als Top-Favoritin ins Rennen gehen. Wobei 2021 beim Riesenslalom-Auftakt Shiffrin Platz eins errang und Lara Gut-Behrami und Petra Vlhova sich mit dem zweiten und dritten Platz begnügen mussten.

Sölden in Österreich

Der Ferienort lebt vorallem vom Tourismus und Skisport. Die Gemeinde im Ötztal hat rund 4200 Einwohner. Seit der Saison 2000/2001 ist das Auftaktrennen in Sölden. Die Strecke ist am Gletscher Rettenbachferner und hat eine Länge von 1170 Metern und dabei einen Höhenunterschied von insgesamt 368 Metern.