So sehen Sie das Ski-Rennen der Herren in Gurgl live im TV und im Stream

Am Wochenende geht es für die Herren im Ski Alpin in Gurgl im Ötztal im Slalom zur Sache. Hier lesen Sie, wie Sie das Rennen live im TV und Stream sehen.

15.11.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Nach der Abfahrt am vergangenen Wochenende in Zermatt treten an diesem Wochenende im FIS Ski Alpin Weltcup 2023/24 wieder die Technik-Spezialisten auf das Programm. In Gurgl in den Ötztaler Alpen steht der nächste Slalom an. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos und Antworten auf diese Fragen:

Wann ist das Skirennen in Gurgl?

Wo wird das Rennen aus Gurgl im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Gurgl?

Wann ist das Skirennen 2023 in Gurgl? Infos zur TV-Übertragung

Am Samstag, 18. November treten die Herren in Österreich in Gurgl zum dritten Ski Alpin Rennwochenende der Weltcup-Saison 2023/24 an. Auf dem Programm steht ein Slalom auf der Piste am Kirchenkar.

Wo wird das Rennen 2023 aus Gurgl übertragen?

Gute Nachrichten für alle, die das Skirennen aus Gurgl im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ansehen möchten. Zwar übertragen weder das Erste noch das ZDF die Abfahrtsrennen in der Schweiz. Dafür aber der Bayerische Rundfunk, BR:

18. November: Slalom der Herren in Gurgl, 1. Lauf, 10.30 Uhr im BR

18. November: Slalom der Herren in Gurgl, 2. Lauf, 14.30 Uhr im BR

Per Livestream sind die Rennen in der ARD-Mediathek zu sehen.

Im Free-TV gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Slalom-Rennen aus Gurgl live zu verfolgen. Der Sender Eurosport überträgt die Rennen. Hier die Termine der Übertragungen:

18. November: Slalom der Herren in Gurgl, 1. Lauf, 10.30 Uhr auf Eurosport 1

18. November: Slalom der Herren in Gurgl, 2. Lauf, 13.30 Uhr auf Eurosport 1

Eine weitere Möglichkeit bietet der österreichische Sender ORF, der die Rennen aus Österreich ebenfalls live überträgt. Für Einige ist der Sender in der Grenzregion zu Österreich frei empfangbar. Die Übertragungszeiten im ORF sind wie folgt:

18. November: Slalom der Herren in Gurgl, 1. Lauf, 10.40 Uhr auf ORF 1

18. November: Slalom der Herren in Gurgl, 2. Lauf, 13.40 Uhr auf ORF 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein.

Wo findet man die Ergebnisse aus Gurgl?

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor und nach den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen zu Startlisten und Ergebnissen finden Sie hier.

Weltcup in Gurgl feiert 2023 Premiere

Zum ersten Mal findet in Gurgl ein FIS Skiweltcup statt. Für das Skigebiet sprach sicherlich die Schneesicherheit. Der Start befindet sich auf 2475 Metern, der Zieleinlauf auf 2265 Metern. Somit ist es vermutlich das einzige Nicht-Gletscherskigebiet, das aufgrund der Höhenlage bereits im Spätherbst ein Weltcup-Rennen veranstalten kann.

Einer, der in der vergangenen Saison den Weltcup im Slalom anführte, fehlt in dieser Saison: der Norweger Lucas Braathen. Mit gerade einmal 23 Jahren verkündete er jüngst sein Karriereende. Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Skiverband. Zu den Favoriten zählen deshalb der Norweger Henrik Kristoffersen und der Schweizer Ramon Zenhäusern. Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen auf Linus Straßer. Aber auch der Oberstdorfer Sebastian Holzmann gehört im Deutschen Skiverband zu den Slalom-Spezialisten.

Die Damen messen sich an diesem Wochenende übrigens in der Abfahrt im Schweizer Zermatt. Wie Sie die Speed-Rennen live verfolgen können, lesen Sie hier.