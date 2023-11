So sehen Sie die Ski-Rennen der Herren in Zermatt live im TV und im Stream

Die Herren treten im Ski Alpin am Wochenende in Zermatt gleich zwei Mal in der Abfahrt an. Hier steht, wie Sie die Rennen live im TV und Stream sehen.

07.11.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Im FIS Ski Alpin Weltcup 2023/24 geht es am Wochenende in die zweite Runde. Nach dem Auftakt in Sölden ( Tirol) geht es für die Herren nun im Schweizer Zermatt zur Sache. Dort stehen zwei Abfahrten auf dem Programm. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos und Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Zermatt?

Wo wird das Rennen aus Zermatt im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Zermatt?

Wann ist das Skirennen 2023 in Zermatt? Infos zur TV-Übertragung

Am 11. und 12. November steigt für die Herren in der Schweiz in Zermatt das zweite Ski Alpin Rennwochenende der Weltcup-Saison 2023/24. Auf dem Programm steht gleich zwei Mal eine Abfahrt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag messen sich die Speed-Spezialisten der Herren auf der "Gran Becca" in Zermatt.

Wo wird das Rennen 2023 aus Zermatt übertragen?

Gute Nachrichten für alle, die die Skirennen aus Zermatt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ansehen möchten. Zwar übertragen weder das Erste noch das ZDF die Abfahrtsrennen in der Schweiz. Dafür aber der Bayerische Rundfunk, BR:

11. November: Abfahrt der Herren in Zermatt, 1. Tag, 11.20 Uhr im BR

12. November: Abfahrt der Herren in Zermatt, 2. Tag, 11.30 Uhr im BR

Per Livestream sind die Rennen in der ARD-Mediathek zu sehen.

Auch der Free-TV-Sender Eurosport überträgt die Rennen in Zermatt. Hier die Termine der Übertragungen:

11. November: Abfahrt der Herren in Zermatt, 1. Tag, 11.30 Uhr auf Eurosport 1 (Wiederholung um 17.30 Uhr)

12. November: Abfahrt der Herren in Zermatt, 2. Tag, 11.30 Uhr auf Eurosport 1 (Wiederholung um 17.30 Uhr)

Eine weitere Möglichkeit bietet der österreichische Sender ORF, der die Rennen aus der Schweiz ebenfalls live überträgt. Für Einige ist der Sender in der Grenzregion zu Österreich frei empfangbar. Die Übertragungszeiten im ORF sind wie folgt:

11. November: Abfahrt der Herren in Zermatt, 1. Tag, 11.25 Uhr auf ORF 1

12. November: Abfahrt der Herren in Zermatt, 2. Tag, 11.25 Uhr auf ORF 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein.

Wo findet man die Ergebnisse aus Zermatt?

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor und nach den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen zu Startlisten und Ergebnissen finden Sie hier.

Weltcup in Zermatt feiert 2023 Premiere

Bereits im vergangenen Jahr sollte zum ersten Mal in Zermatt ein Abfahrtsweltcup ausgetragen werden. Doch das Wetter machte 2022 einen Strich durch die Rechnung und das Rennen musste abgesagt werden. In diesem Jahr soll das große Speed-Opening in Zermatt seine Premiere feiern.

Übrigens: Abfahrtschampion der vergangenen Saison war der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Auch in dieser Saison gilt er als der Top-Favorit auf den Gesamtsieg des Abfahrtsweltcups. Aus deutscher Sicht zählen Romed Baumann, Thomas Dreßen, Josef Ferstl und Andreas Sander zu den Speed-Spezialisten.