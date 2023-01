Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist tot

Der deutsche Sport trauert. Rosi Mittermaier ist tot. 1976 war die bodenständige Oberbayerin bei Olympia zum Star geworden.

Rosi Mittermaier ist tot. Dies teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Die frühere Skirennfahrerin und zweimalige Olympiasiegerin sei "nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen". Die Mutter des früheren deutschen Ski-Stars Felix Neureuther wurde 72 Jahre alt.

Rosi Mittermaier hatte für eines der größten Feste in der deutschen Olympia-Geschichte gesorgt, als sie in Innsbruck 1976 zweimal Gold in Abfahrt und Slalom und einmal Silber im Riesentorlauf holte. "Diese einmalig emotionalen Momente fühlen sich noch heute so an, als wäre es gestern gewesen", hatte der frühere DOSB-Präsident Alfons Hörmann gesagt.

Das war Rosi Mittermaier

Geboren: am 5. August 1950 in Reit im Winkl

erlernter Beruf: Hotelfachfrau

Erfolge: Olympia-Gold in der Abfahrt 1976, Olympia-Gold im Slalom 1976, Olympia-Silber im Riesenslalom 1976, WM-Gold in der Abfahrt 1976*, WM-Gold im Slalom 1976*, WM-Gold in der Kombination 1976, WM-Silber im Riesenslalom 1976*, Gesamtweltcupsiegerin 1976, Disziplin-Weltcupsiegerin Slalom 1976, Disziplin-Weltcupsiegerin Kombination 1976; zehn Weltcupsiege

Auszeichnungen (Auszug): Sportlerin des Jahres 1976, Olympischer Orden des IOC, Goldene Sportpyramide, Hall of Fame des deutschen Sports

Bei Fans und Freunden ist viel von einer der größten deutschen Wintersport-Karrieren in Erinnerung geblieben, aber für sie selbst waren die schönsten Momente andere. „Wenn zwei Kinder in eine Partnerschaft geboren werden, dann macht einen das viel glücklicher. Wenn man so einen kleinen Wurm auf dem Arm hält, ändert sich schlagartig das ganze Leben.“

Die Familie, das betont die zehnmalige Weltcup-Siegerin immer wieder, sei ihr das Wichtigste. Neben dem Sport. Mit ihrem Ehemann Christian Neureuther teilte sie nicht nur Erfahrungen aus der gemeinsamen Ski-Laufbahn, sondern fühlte auch bei der Karriere von Sohnemann Felix Neureuther mit. „Mein Mann und ich haben so viel Gleiches erlebt und erleben das jetzt noch einmal mit“, schwärmte die Sportlerin des Jahres von 1976. „Dann kommen auch eigene Erinnerungen wieder hoch. Das kann einem keiner mehr nehmen und da wirken Olympische Spiele bei allen Menschen nach.“

Zwar blieb es für Rosi Mittermaier „nur“ bei einer aktiven Olympia-Teilnahme, aber seitdem war sie auch abseits der Wintersporthochburgen in der Republik als die „Gold-Rosi“ bekannt. „Der Name Gold-Rosi ist von Journalisten geprägt worden und der steht nun – und es ist schöner von der Gold-Rosi zu hören als von der Pech- Marie“, meinte Mittermaier, die immer wieder in verschiedenen Sendungen im TV zu sehen war. "In meinem Elternhaus war ein ganzes Zimmer voll mit Post und Paketen. In einem Monat sind 27 000 Briefe gekommen, das hat uns der Postbote erzählt, der ist total narrisch geworden, weil er die ganze Flut rauf auf die Winklmoosalm bringen musste", erinnerte sich Mittermaier anlässlich ihres 70. Geburtstags.

Weiterhin war sie stets liebend gerne im Schnee unterwegs, wenngleich sie zuletzt die Fahrweise dem Alter angepasst hatte. „Ich fahre schon heute natürlich nicht mehr so den Hang runter wie früher, das wäre auch vermessen von mir. Aber es bleibt ein herrlicher Sport für uns“, erzählte das Hall-of-Fame-Mitglied vor wenigen Jahren des deutschen Sports. Vor allem, wenn man den Schnee und die Pisten gleich vor der Haustür hat, vor der in einem halben Jahr auch die alpinen Ski-Weltmeisterschaften stattfinden.

Sie liebte das Skifahren. "Das reine Skifahren ist für mich immer noch das Schönste, was es gibt und wo mir immer das Herz aufgehen wird", sagte die Alpin-Ikone, die sich aber selbst nicht auf die Leistungssportlerin von damals reduzieren lassen wollte.