Oberstdorf 2021: So werden die Langlauf-Ski der WM-Stars präpariert

Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf gab es am Mittwoch (3. März 2021) die nächsten beiden Gold-Medaillen für Norwegen. In der Langlauf-Loipe räumten die Wikinger gar alle drei Medaillen ab, von der Großschanze siegte beim Skispringen der Frauen Maren Lundby. Die besten Fotos des Tages aus Oberstdorf von den AZ-Fotografen.