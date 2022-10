Kein Weltcup-Rennen 22/23 in Deutschland für die Frauen im Ski Alpin

Der Kalender für den Ski-Weltcup 2022/23 steht fest. Der Alpine Ski-Zirkus macht Ende Oktober zunächst Station in Sölden. Hier sind alle Termine und Events.

14.10.2022 | Stand: 14:08 Uhr

In Mailand hat der 53. FIS Kongress den Zeitplan für den Ski Alpin Weltcup der Frauen genehmigt. Damit stehen alle Termine und Standorte der Saison 2022/2023 fest. Anders als bei den Herren findet kein Rennen in Garmisch-Partenkirchen statt.

Wann sind die Termine des Ski-Weltcups der Frauen 2022/2023?

Für die Weltspitze der Frauen geht es am 22. Oktober in Sölden (Österreich) los. Wie die Männer auch, so fahren die Frauen zunächst einen Riesenslalom. In Spindlermühle (Tschechien) endet es mit einem Slalom für die erste Hälfte des Weltcups. Dann folgt die Alpine Skiweltmeisterschaft 2023 in Frankreich. Diese finden vom 6. bis zum 19. Februar statt.

Am 25. Februar geht es in die zweite Hälfte der Weltcup-Saison mit einem Abfahrtsrennen in Crans Montana (Schweiz). Die Saison endet im März. Vom 13. bis zum 19. März 2023 sind die Finals.

Die Kategorien in der Kürze