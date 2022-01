Skispringer beim Heim-Weltcup - Biathlet Kühn kehrt zurück

Die deutschen Skispringer kämpfen um Olympia-Plätze, Kira Weidle will bei der Abfahrt angreifen und bei den Biathleten gibt es eine Rückkehr zu feiern.

21.01.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Für einige der deutschen Skispringer geht es beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt an diesem Wochenende auch um die Olympia-Qualifikation. Nach dem positiven Corona-Ttest von Olympiasieger Andreas Wellinger kämpfen Severin Freund, Constantin Schmid und Pius Paschke im Einzel um die noch verbliebenen Peking-Tickets. Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe sind bereits nominiert.

Beim Slalom in Cortina d'Ampezzo will Weidle durchstarten

Für die Skirennfahrer steht zwischen den beiden Abfahrten des Wochenendes am Samstag in Kitzbühel der Slalom an. Kira Weidle will in der Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo angreifen. Vergangenen Winter holte die Starnbergerin in den Dolomiten überraschend WM-Silber.

Beim Biathlon kehrt Kühn für den Massenstart zurück

Beim Biathlon in Antholz kehrt Hochfilzen-Sieger Johannes Kühn nach überstandener Corona-Infektion im Massenstart in den Weltcup zurück. Außerdem steht bei den Skijägerinnen die Olympia-Generalprobe in der Staffel an. Bei den Rodlern werden auf der einzigen Weltcup-Natureisbahn in St. Moritz im letzten großen Rennen vor den Winterspielen auch EM-Titel vergeben.

