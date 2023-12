Hier sehen Sie den Ski Cross Weltcup aus Val Thorens live im TV und Stream

Ski Cross im TV: In Val Thorens, Frankreich, starten die Skicrosser am Donnerstag in den Weltcup. Infos zur Übertragung im TV und Stream.

06.12.2023 | Stand: 07:39 Uhr

Ski Cross in Val Thorens (7.12.23) im TV, Stream und der Mediathek live: Jetzt dürfen auch die Skicrosser im Weltcup ran: Nach einer turbulenten Qualifikationsrunde für den Weltcup-Start in Val Thorens, bei der viele der Topfahrer ausgeschieden sind, stehen am Donnerstag, 7. Dezember, und Freitag, 8. Dezember, nun die Finals der Frauen und Männer an. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Ski Cross-Rennen in Val Thorens?

Wo wird das Rennen aus Val Thorens im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Val Thorens?

Ski Cross 2023 in Val Thorens: Wann findet das Rennen statt?

Volles Programm für Ski-Cross-Fans am Donnerstag und Freitag: Denn an beiden Tagen treten sowohl Männer als auch Frauen beim ersten Weltcup-Stop in Frankreich an. Ab 13.30 Uhr deutscher Zeit findet am Donnerstag das erste Rennen der Männer in Val Thorens statt. Am Freitag dann ebenfalls ab 13.30 Uhr das nächste Weltcup-Finale bei Frauen und Männern.

Wo werden die Ski-Cross-Rennen 2023 aus Val Thorens übertragen?

Die Rennen aus Val Thorens sind im Livestream der ARD übertragen.

Donnerstag, 7.12.2023: Ski-Cross-Rennen der Herren und Frauen aus Val Thorens (Frankreich) ab 13.25 Uhr im Livestream der ARD.

Freitag, 8.12.2023: Ski-Cross-Rennen der Herren und Frauen aus Val Thorens (Frankreich) ab 13.25 Uhr im Livestream der ARD.

Wer die Live-Rennen verpasst, oder zum Zeitpunkt der Übertragung keine Zeit hat, kann sich eine Zusammenfassung mit aktuellen Ergebnissen aus Val Thorens am Freitag in der Sportschau der ARD ansehen. Diese läuft ab 11.25 Uhr bis 17 Uhr und wird nur um 13.35 Uhr einmal für die Tagesschau unterbrochen.

Ski Cross aus Val Thorens auch auf Eurosport

Auch Eurosport überträgt die Rennen am Donnerstag und Freitag - allerdings nicht im linearen TV, sondern im Live-Stream auf dem Streaming-Dienst Discovery+.

Rennen in Val Thorens: Was erwartet die Zuschauer?

Bei der Qualifikation sind bei den Herren überraschend nahezu alle Favoriten ausgeschieden - darunter auch der Deutsche Top-Fahrer Florian Wilmsmann. Mit Florian Fischer hat es ein Deutscher Fahrer geschafft, sich für die Finals zu qualifizieren. Die schlechte Sicht machte einigen Fahrern einen Strich durch die Rechnung. Von den Top-Fahrern im Feld hat es einzig der Weltcup-Zweite vom Vorjahr, der Schwede David Mobaerg, ins Finale geschafft.

Bei den Frauen verlief das Quali-Rennen im Anschluss deutlich weniger turbulent. Bei 21 Teilnehmerinnen schafften zwei Deutsche den Sprung ins Finale: Daniela Maier und die Allgäuerin Johanna Holzmann.

