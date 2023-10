Skifahrer Stefan Luitz verletzt sich im Training schwer

Pechvogel Stefan Luitz aus Bolsterlang verpasst den Weltcupstart in Sölden und vermutlich auch einen Großteil der Saison. Im Pitztal brach er sich den Knöchel.

18.10.2023 | Stand: 10:12 Uhr

Das ist bitter: Riesenslalom-Spezialist Stefan Luitz hat sich beim Training im Pitztal in Tirol schwer am Fuß verletzt und wird neben dem Weltcupstart Ende Oktober in Sölden vermutlich auch für einen Großteil der Saison 2023/24 ausfallen.

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, zog sich der Bolsterlanger am Montag eine Syndesmosebandriss sowie einen Bruch des rechten Außenknöchels zu. In den kommenden Tagen soll der 31-jährige Oberallgäuer operiert werden. Luitz erlitt die Verletzung, als er beim Riesenslalom-Training auf dem Pitztaler Gletscher einfädelte. Eine Prognose über die Ausfallzeit gab es zunächst nicht.

Stefan Luitz wurde schon häufig von Verletzungen zurückgeworfen

In der Vergangenheit war Luitz schon häufig von schweren Verletzungen zurückgeworfen worden. Immer wieder hatte er mit Knie- und Rückenproblemen zu kämpfen. Erst im Frühjahr hatte sich das Ski-Ass nach langem Überlegen dazu entschlossen, seine Karriere fortzusetzen. "Trotz der schwierigen Saison mit erneuten Rückschlägen habe ich aber gemerkt, das Feuer fürs Skirennfahren brennt noch", sagte der Bolsterlanger damals.

Im Sommer bereitete er sich mit dem internationalen Team Global Racing in Neuseeland auf den Weltcup-Winter vor, nachdem er den Förderstatus in Deutschland verloren hatte. Vor wenigen Tagen verkündete er noch den Wechsel seiner Skimarke und sagte in einem Podcast des BR: "Ich fühle mich sehr wohl und habe Spaß."

Der Sportler vom SC Bolsterlang konnte in seiner Laufbahn bislang ein Weltcuprennen gewinnen, weitere neunmal stand er auf dem Podium. Mit dem Team holte er 2021 WM-Bronze.

Steckbrief zu Stefan Luitz

Geburtsdatum: 26. März 1992

26. März 1992 Geburtsort: Bolsterlang im Allgäu

Bolsterlang im Allgäu Wohnort: Vorarlberg in Österreich

Vorarlberg in Österreich Verein: SC Bolsterlang

SC Bolsterlang Disziplinen: Riesenslalom und Parallel-Slalom, selten Slalom, Super G

Riesenslalom und Parallel-Slalom, selten Slalom, Super G Größte Erfolge: Weltcupsieg im Riesenslalom von Beaver Creek 2018, WM-Bronze Team-Wettbewerb 2013 und 2021

Weltcupsieg im Riesenslalom von Beaver Creek 2018, WM-Bronze Team-Wettbewerb 2013 und 2021 Social Media: Stefan Luitz hat bei Instagram 39.200 Follower (Stand: Oktober 2023)

Stefan Luitz hat bei Instagram 39.200 Follower (Stand: Oktober 2023) Familie: Frau Sarah und Sohn Leano

