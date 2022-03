Slowene Prevc knackt Schanzenrekord auf Oberstdorfer Flugschanze

Beim Skifliegen in Oberstdorf hat der junge Slowene Domen Prevc am Sonntag einen neuen Schanzenrekord aufgestellt.

20.03.2022 | Stand: 15:53 Uhr

Am Sonntag schaffte der 22-Jährige in der Qualifikation 242,5 Meter und verbesserte damit die alte Bestmarke auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze um vier Meter. Vor vier Jahren war der Norweger Daniel-André Tande im Rahmen der Skiflug-WM 238,5 Meter geflogen.

Skifliegen Oberstdorf: Neuer Rekord auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze

Weltweit gibt es nur noch vier Skiflugschanzen, neben Oberstdorf sind dies Planica in Slowenien, das österreichische Bad Mitterndorf sowie Vikersund in Norwegen. (Lesen Sie auch: "Mega"-Abschluss bei Flug-WM: Geiger und Co. holen Silber)

In Vikersund und Planica sind noch weitere Flüge als im Allgäu möglich. Der Weltrekord von Österreichs Stefan Kraft liegt bei 253,5 Meter. (Lesen Sie auch: Straßer beim Finale nur 20. - Slalom-Kugel an Kristoffersen)