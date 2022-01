Schwierige Zeiten für den Skisport: Felix Neureuther macht sich Sorgen um Nachwuchs

Felix Neureuther sieht Deutschland im Ski-Sport für die Zukunft nicht so gut aufgestellt wie andere Länder. In der Weltspitze mitzufahren könnte schwer werden.

19.01.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Der einstige deutsche Alpin-Star Felix Neureuther sieht schwierige Zeiten auf den deutschen Skisport zukommen. Die Lücke hinter den Top-Fahrerinnen und -Fahrern sei nur sehr schwer zu schließen, sagte der 37-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Zeitschrift Sports Illustrated. Neureuther begründete dies mit den anderen Rahmenbedingungen als in Ländern wie Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich und Norwegen mit ihren Gletschergebieten.

Skisport in Deutschland: Nachwuchs auf Eltern angewiesen

Für einen Deutschen sei Skisport massiv aufwendig. "Wir werden nie diese Masse an Skifahrern produzieren wie die anderen Nationen", prophezeite Neureuther. "Wir sind sehr auf Eltern angewiesen, die bereit sind, diesen Aufwand zu betreiben, um dem Kind einen solchen Sport zu ermöglichen. (Lesen Sie auch: Regeln fürs Skifahren in Italien: Helm und Haftpflichtversicherung auf der Piste)

Ich fürchte, das werden künftig nur noch ganz, ganz wenige sein", erklärte der Bayer und sprach von einer riesengroßen Aufgabe für den Deutschen Skiverband.

Skifahrer Felix Neureuther plädiert für nachhaltige Zukunft im Skisport

Die regionale Zukunft des alpinen Rennsports sieht Neureuther auch angesichts des Klimawandels in höher gelegenen Gebieten. "Der Skisport auf dem Gletscher trägt sogar etwas Positives dazu bei, dass der Gletscher länger erhalten bleibt, weil beschneit, präpariert und zusammengepresst wird, wodurch das Eis deutlich langsamer schmilzt", sagte Neureuther.

Es sei die große Aufgabe des Skisports, sich in Zukunft so aufzustellen, dass die Energie für die Schneeproduktion und den Betrieb von Liftanlagen saubere Energie sei.

