So sehen Sie das Skispringen in Lake Placid heute live im TV und Stream

Der Weltcup im Skispringen macht am Wochenende Halt in den USA. Wie Sie das Springen der Herren live im TV und im Stream sehen können, erfahren Sie hier.

10.02.2023 | Stand: 15:18 Uhr

An diesem Wochenende macht der Skisprung-Weltcup der Herren Halt in Lake Placid in den USA. Dort finden drei Wettbewerbe statt - neben zwei Einzelspringen am Samstag, 11. Februar und am Sonntag, 12. Februar auch ein Super-Team-Wettkampf am Samstagabend. Aufgrund der Zeitverschiebung sind die Springen in Deutschland meist am späten Nachmittag oder am Abend zu sehen.

Nach den zum Teil ordentlichen Auftritten am vergangenen Wochenende in Willingen, wollen sich die deutschen Springer rund um den Oberstdorfer Karl Geiger in Top-Form präsentieren.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Weltcup-Springen in Lake Placid in den USA:

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen am Wochenende?

Skispringen in Lake Placid 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

Bei den Zeitangaben handelt es sich immer um die deutsche Zeit (Mitteleuropäische Normalzeit).

Freitag, 10.2.2023 23 Uhr: Qualifikation

Samstag, 11.2.2023 16 Uhr: 1. Durchgang Einzelspringen anschließend Finaldurchgang 23 Uhr: Super-Team-Wettkampf

Sonntag, 12.2.2023 14.45 Uhr: Qualifikation 16.08 Uhr: 1. Durchgang Einzelspringen anschließend Finaldurchgang



Wird das Skispringen in Lake Placid (USA) live im TV übertragen?

Ja, das Weltup-Springen in Lake Placid wird in Deutschland live im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF zeigt die Springen zum Teil. Der Spartensender Eurosport überträgt hingegen alle Springen. Und auch der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 zeigt die Springen überwiegend live im TV.

Skisprung-Weltcup (Herren) in Lake Placid (USA), Qualifikation, Freitag, 10.2.2023: Live auf Eurosport ab 22.55 Uhr

ab 22.55 Uhr Skisprung-Weltcup (Herren) in Lake Placid (USA), Einzelspringen, Samstag, 11.2.2023: Live im ZDF ab 16.10 Uhr, auf Eurosport ab 16 Uhr und auf ORF 1 ab 15.55 Uhr

ab 16.10 Uhr, auf ab 16 Uhr und auf ab 15.55 Uhr Skisprung-Weltcup (Herren) in Lake Placid (USA), Super-Team-Wettkampf, Samstag, 11.2.2023: Live auf Eurosport ab 22.45 Uhr, auf ORF 1 ab 23.20 Uhr

ab 22.45 Uhr, auf ab 23.20 Uhr Skisprung-Weltcup (Herren) in Lake Placid (USA), Einzelspringen, Sonntag, 12.2.2023: Live auf Eurosport ab 16.15 Uhr, auf ORF 1 ab 16.15 Uhr

Gibt es einen Livestream zum Skispringen in den USA?

Eurosport bietet einen kostenpflichtigen Live-Stream für die Springen am Samstag, 11. Februar und Sonntag, 12. Februar an. Am Samstag von 16 Uhr bis 17.45 Uhr und von 22.45 Uhr bis 0.15 Uhr. Am Sonntag von 16.15 Uhr bis 18 Uhr.

Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig. Auch über die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn ist Eurosport zu empfangen, allerdings sind diese Livestreams allesamt kostenpflichtig.