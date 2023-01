So sehen Sie das Skispringen in Sapporo am Wochenende live im TV und Stream

Der Skisprung-Weltcup macht Halt in Japan. Das Springen der Herren in Sapporo wird nicht live im deutschen TV gezeigt. So sehen Sie das Weltcup-Springen.

18.01.2023 | Stand: 08:14 Uhr

Der Skisprung-Weltcup der Herren geht an diesem Wochenende in eine neue Runde und macht Halt in Japan. In Sapporo treten die Springer in insgesamt drei Wettkämpfen gegeneinander an, jeweils bestehend aus einer Qualifikation und einem Wertungsdurchgang. Nach ihrem erfolgreichen Auftritt am vergangenen Wochenende im polnischen Zakopane, wollen sich die deutschen Springer rund um den Oberstdorfer Karl Geiger erneut in Top-Form präsentieren.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Weltcup-Springen in Sapporo in Japan:

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen am Wochenende?

Skispringen in Sapporo 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

Bei den Zeitangaben handelt es sich immer um die deutsche Zeit (Mitteleuropäische Normalzeit).

Freitag, 20.1.2023 6.30 Uhr: Qualifikation 8 Uhr: 1. Durchgang Einzelspringen anschließend Finaldurchgang

Samstag, 21.1.2023 6.30 Uhr: Qualifikation 8 Uhr: 1. Durchgang Einzelspringen anschließend Finaldurchgang

Sonntag: 22.1.2023 0.30 Uhr: Qualifikation 2 Uhr: 1. Durchgang Einzelspringen anschließend Finaldurchgang



Wird das Skispringen in Sapporo live im TV gezeigt?

Das Skispringen in Sapporo wird nicht live im deutschen TV zu sehen sein. Weder ARD noch ZDF übertragen das Springen live. Beide tickern die Ergebnisse aber auf den Webseiten der Sportschau und des Sportstudios. Das ZDF zeigt zu folgenden Zeiten außerdem kurze Zusammenfassungen der Springen:

Freitag, 20.1.2023: 12.50 Uhr bis 13 Uhr

12.50 Uhr bis 13 Uhr Samstag, 21.1.2023 : 11 Uhr bis 11.10 Uhr

: 11 Uhr bis 11.10 Uhr Sonntag, 22.1.2023: 11 Uhr bis 11.10 Uhr

Der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 überträgt dagegen alle Springen live im TV. Die Übertragung beginnt am Freitag und Samstag jeweils um 7.55 Uhr und in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.50 Uhr.

Gibt es einen (kostenfreien) Live-Stream zum Skispringen in Japan?

Eurosport bietet einen kostenpflichtigen Live-Stream für die Springen am Freitag, 20. Januar und Samstag, 21. Januar an. Beide gehen jeweils von 8 Uhr bis 9.45 Uhr.

Der Eurosport Player wird zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr ab dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig. Auch über die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn ist Eurosport zu empfangen, allerdings sind diese Livestreams allesamt kostenpflichtig.

DSV-Adler auf dem Weg nach oben

Beim Weltcup im japanischen Sapporo springen die Athleten von der Ōkurayama-Schanze mit einer Hill Size von 137 Metern. Das deutsche Team reist mit neuem Selbstbewusstsein nach Japan, da es beim letzten Springen im polnischen Zakopane mit einem dritten Platz im Mannschaftsspringen endlich wieder einen Podest-Platz feiern konnte.

Bundestrainer Stefan Horngacher zeigte sich im Anschluss an das Springen zufrieden, sieht aber trotzdem noch Potenzial. "Wir haben einiges liegengelassen", sagte der Trainer im Gespräch mit der ARD. Vor allem für den in der bisherigen Saison eher schwachen Markus Eisenbichler war das Springen in Zakopane ein Schritt nach vorne. Neben dem dritten Platz im Team-Wettbewerb schaffte er mit einem sechsten Platz im Einzelspringen sein bisher bestes Saisonergebnis.