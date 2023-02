So sehen Sie das Skispringen in Rasnov live im Fernsehen und im Stream

Skispringen in Rasnov 2023 im Fernsehen: Nach Podestplätzen in Lake Placid wollen die Deutschen auch in Rasnov (Rumänien) angreifen. Alle Infos zur Übertragung.

14.02.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Endlich mal wieder auf dem Podest: Nach enttäuschenden Leistungen in dieser Saison konnten die Deutschen Skispringen in Lake Placid ( USA) den langersehnten ersten Weltcup-Sieg des Winters holen.

Andreas Wellinger feierte im Einzel den ersten Weltcup-Sieg seit mehr als fünf Jahren und auch am Sonntag legte er einen starken zweiten Platz nach. Auch der Allgäuer Skispringer Karl Geiger zeigte eineinhalb Wochen vor der WM im slowenischen Planica gute Leistungen. Er verpasste am Sonntag als Vierter nur knapp das Podest, am Sonntag sprang er auf Rang acht. Markus Eisenbichler landete auf den Plätzen 10 und 14. Der Weltcup-Führende Halvor Egner Granerud wird nach letzten Informationen allerdings nicht in Rasnov antreten.

Gute Vorzeichen also für die DSV-Adler am kommenden Wochenende in Rasnov, das auch Zuschauer aus Deutschland live im Fernsehen und im Stream verfolgen können.

Wann läuft das Skispringen am Wochenende im TV?

Wann wird das Skispringen in Rasnow 2023 am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen am Wochenende?

Wird das Skispringen der Herren in Rasnov 2023 (Rumänien) live im TV übertragen?

Ja, das Weltup-Springen aus Rasvnow wird in Deutschland live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt die Springen, bis auf die Qualifikation. Wer das lieber online sieht, kann im Livestream der ARD zuschauen.

Dafür ist der Spartensender Eurosport an diesem Weltcup-Wochenende nicht mit am Start. Dort sind die Weltmeisterschaften in Courchevel und in Oberhof zu sehen.

Fernseh-Übertragung in der ARD am Samstag, 18.2. Ab 15.40 Uhr: Skispringen der Herren: Weltcup, 1. Durchgang Ab 17.15 Uhr: Skispringen der Herren: Weltcup, 2. Durchgang

Fernseh-Übertragung in der ARD am Sonntag, 19.2. Ab 14.40 Uhr: Weltcup Skispringen: Super-Teamevent Männer, 3 Durchgänge Ab 17.10 Uhr: Weltcup Skispringen: Super-Teamevent Männer, 3 Durchgänge



Frauen-Skispringen aus Rasnov live im Fernsehen

Doch nicht nur die Skisprung-Elite der Männer reist am Wochenende nach Rumänien. Auch die Frauen um die Allgäuer Athletin Katharina Althaus treten in Rasnov an. Allerdings einen Tag früher. Kann sich die Allgäuer Althaus die Führung im Gesamtweltcup zurückholen?

Bei der Fernseh-Übertragung der Damen steigt auch der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 ein. Er zeigt die Springen am Freitag ab 15.15 Uhr.