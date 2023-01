So sehen Sie das Frauen-Skispringen heute im TV und Stream

Der Skisprung-Weltcup der Frauen macht heute am 15.01. Station in Zao in Japan. So sehen Sie die Springen live im TV und Stream.

Nach den Weltcup-Springen Lillehammer, Wisla und Titisee-Neustadt in Baden-Württemberg stand für die Skisprung-Frauen das Silvester-Tournament in Villach (Österreich) und Ljubno (Slowenien) über den Jahreswechsel auf dem Programm. Mit am Start war auch die deutsche Titelhoffnung Katharina Althaus ( Oberstdorf).

Im norwegischen Lillehammer siegte die Oberallgäuerin beim Saisonauftakt auf der kleinen HS98-Schanze. Tags darauf auf der Großschanze (HS140) verpasste sie das Podest nur knapp. In Wisla wurde Althaus zunächst nur 21. Beste Deutsche war Selina Freitag auf Platz 19. Doch im zweiten Springen in Polen stieg Althaus erneut auf das Podest - sie wurde Zweite.

Beim Auftaktspringen der Silvestertour in Villach verlor Katharina Althaus aus Oberstdorf ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Die 26-Jährige belegte im österreichischen Villach nach Sprüngen auf 86,5 und 93 Meter den neunten Platz.

Am Wochenende wird in Japan um Weltcup-Punte gesprungen. Die Zaō-Schanze ist eine Skisprunganlage in der japanischen Stadt Yamagata, im Norden der Hauptinsel Honshū. Sie liegt im dünn besiedelten südöstlichen Stadtteil Zaō Onsen, einem von Thermalquellen geprägten Skigebiet am Fuße des Berges Zaō.

Vor der Weltcup-Premiere des Super-Team-Formats gibt es eine Mischung aus Vorfreude und Skepsis. "Ich freue mich drauf", sagt Katharina Althaus. Die Frauen testen am Samstag den Duo-Wettbewerb erstmals im Weltcup, die Männer folgen am 11. Februar in Lake Placid.

Weltcup-Skispringen der Frauen in Zao in Japan 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

13.1.23

9 Uhr: Springen in Zao (Japan)

14.1.23 9 Uhr: Teamwettbewerb in Zao (Japan)

15.1.23 9 Uhr: Springen in Zao (Japan)



Gute Nachricht für alle Skisprung-Fans: Ja, auch die Skispringen des FIS-Weltcups in Yamagata-Zao werden live im TV übertragen. Wenn auch nicht alle.

Das Springen am Freitag überträgt Eurosport ab 8.50 Uhr. Die ARD tickert die Zwischenstände in einem Liveticker.

Der Teamwettbewerb am Samstag wird nicht live bei Eurosport übertragen. Das gilt auch für die ARD. Das Erste zeigt ab 10.50 Uhr eine fünfminütige Zusammenfassung im Rahmen der Sportschau. Einen Liveticker gibt es außerdem. Live überträgt allerdings ORF 1. Anton Oberndorfer kommentiert ab 8.55 Uhr.

Das Abschlussspringen am Sonntag überträgt Eurosport ab 7.50 Uhr. Die ARD beginnt mit ihrer Übertragung um 8.45 Uhr. Einen Liveticker gibt es auch.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream zum Skispringen in Japan?

Eurosport bietet einen Live-Stream an. Am Freitag von 8.50 bis 11.35 Uhr und am Sonntag von 7.50 Uhr bis 10.30 Uhr.

Der Eurosport Player wird zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr ab dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig. Auch über die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn ist Eurosport zu empfangen, allerdings sind diese Livestreams allesamt kostenpflichtig.