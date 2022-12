So sehen Sie das Skispringen der Damen in Villach live im TV und Stream

Die besten Skispringerinnen der Welt starten bei der Silvestertournee in Villach und Ljubno. So sehen Sie das Springen der Damen heute live im TV und Stream.

28.12.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Nach den Weltcup-Springen Lillehammer, Wisla und Titisee-Neustadt in Baden-Württemberg steht für die Skisprung-Frauen das Silvester-Tournament in Villach (Österreich) und Ljubno (Slowenien) über den Jahreswechsel auf dem Programm. Mit am Start ist auch die deutsche Titelhoffnung Katharina Althaus ( Oberstdorf) gezeigt.

Im norwegischen Lillehammer siegte die Oberallgäuerin beim Saisonauftakt auf der kleinen HS98-Schanze. Tags darauf auf der Großschanze (HS140) verpasste sie das Podest nur knapp. In Wisla wurde Althaus zunächst nur 21. Beste Deutsche war Selina Freitag auf Platz 19. Doch im zweiten Springen in Polen stieg Althaus erneut auf das Podest - sie wurde Zweite.

In diesem Artikel blicken wir auf den Skisprung-Weltcup 2022/23 der Damen in Titisee-Neustadt und beantworten folgende Fragen:

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen heute im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute?

Silvester-Tournament der Damen in Villach und Ljubno 2022 / 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

28.12.22 14.15 Uhr - Springen in Villach (AUT)

29.12.22 13 Uhr - Springen in Villach

31.12.22 (Silvester) 16 Uhr - Springen in Ljubno (SLO)

1.1.23 (Neujahr) 16.30 Uhr: - Springen in Ljubno



Wird das Skispringen der Damen aus Villach und in Ljubno live im TV gezeigt?

Gute Nachricht für alle Skisprung-Fans: Ja, das Silvester-Tournament wird live im Fernsehen übertragen. Das erste Springen in Villach in Österreich läuft live im ZDF. Der erste Durchgang wird gezeigt ab ca. 14.05 Uhr. Reporterin ist Eike Papsdorf, die Moderation übernimmt Sven Voss, als Expertin vor Ort ist Carina Vogt. Auch Eurosport überträgt live aus Villach. Start der Übertragung ist um 13.44 Uhr.

Das Springen am 29. Dezember wird ab 13 Uhr bei Eurosport live aus Villach gezeigt. Das ZDF beginnt um 12.50 Uhr.

Das Springen am 31. Dezember läuft ab 15.50 Uhr bei Eurosport läuft aus Slowenien.

Das Neujahrsspringen aus Ljubno wird ab 16.20 Uhr live auf Eurosport übertragen. Die ARD steigt ab ca. 16.30 Uhr ein.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream zum Skispringen?

Eurosport bietet einen Live-Stream im Eurosport Player an. Auch über die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn ist Eurosport zu empfangen, allerdings sind diese Livestreams allesamt kostenpflichtig.

Auch im ZDF läuft von beiden Springen in Villach ein Livestream. Die ARD bietet aus Slowenien mindestens einen Liveticker an., Neujahr gibt's dann auch einen Livestream.

