So sehen Sie die Skisprung-Quali in Garmisch heute live im TV und Stream

Live im TV, Stream und in der Mediathek steht Station zwei der legendären Vierschanzentournee an. Nach Oberstdorf ist vor Garmisch-Partenkirchen. Das Neujahrsspringen in Garmisch findet auf der traditionsreichen Olympiaschanze statt. Die nächste Gelegenheit für Pius Paschke, seine Ambitionen auf den Sieg bei der 73. Vierschanzentournee im Skispringen zu untermauern. Alle wichtigen News rund um die Vierschanzentournee gibt es auch in unserem Liveticker. Hier sehen Sie das Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen live im TV und Stream.

Wann kommt das Skispringen aus Garmisch im Fernsehen? Wann beginnt die Übertragung und wie ist das Programm? Hier sind alle Informationen zur Übertragung der Vierschanzentournee 2024/25 aus Garmisch-Partenkirchen im Free-TV und in der Mediathek.

Vierschanzentournee 2024/25: Wer zeigt das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen im TV?

ARD und ZDF zeigen auch 2024/2025 die gesamte Tournee abwechselnd im Free-TV. Während 2024/25 die ARD die Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck überträgt, zeigt das ZDF die Wettkämpfe in Oberstdorf und Bischofshofen. Hier die Termine der Fernseh-Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen im Überblick.

Auch Eurosport zeigt alle Wettbewerbe live im Free-TV. Dank einer Kooperation sehen Fans des Wintersports den Wettbewerb aus Garmisch außerdem live beim kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN.

Skispringen in Garmisch live: Uhrzeit, Sender, Übertragung im TV und Stream

Dienstag, 31.12.22024 - Vierschanzentournee: Qualifikation heute in Garmisch-Partenkirchen live im TV und Stream

13.30 Uhr: Skispringen heute – Qualifikation zum 2. Springen der Vierschanzentournee 2024/25 in Garmisch-Partenkirchen

Fernsehen: live im Ersten (ab ca. 13.15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 12.56 Uhr) und ORF 1 (ab 13.25 Uhr)

Livestream: ARD-Sportschau live in der Mediathek (kostenlos) und im Eurosport-Livestream

Mittwoch, 1.1.2025 - Vierschanzentournee: Skispringen Neujahr in Garmisch-Partenkirchen live im TV und Stream

14 Uhr: Skispringen heute – Erster Wertungsdurchgang beim 2. Springen der Vierschanzentournee 2024/25 in Garmisch-Partenkirchen

Fernsehen: live im Ersten (ab ca. 13.30 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13.30 Uhr) und ORF 1 (ab 13.30 Uhr)

Livestream: ARD-Sportschau live in der Mediathek (kostenlos) und im Eurosport-Livestream

Im Anschluss werden übrigens an beiden Tagen die Skispringen der Damen von der Two-Nights-Tour in allen Programmen live und in voller Länge gezeigt.

Übertragung: Skispringen in Garmisch-Partenkirchen live im Ersten mit Experte

Das zweite Springen der Vierschanzentournee Neujahr aus Garmisch-Partenkirchen überträgt „Sportschau live“ im Programm der langen Wintersport-Tage live im ARD-Fernsehen.

Neben Skispringen werden dabei zu Silvester und Neujahr auch Langlauf Tour de Ski und die Two Nights Tour mit dem Skispringen der Frauen live im TV gezeigt. Skisprung-Experte der ARD ist Sven Hannawald.

Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch mit großer Tradition

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen hat auch durch seine lange Geschichte eine besondere Bedeutung im Skispringen. Seit der ersten Austragung der Vierschanzentournee im Jahr 1953 zieht der Wettkampf in der bayerischen Alpenregion regelmäßig die weltbesten Skispringer und zahlreiche Zuschauer an. Die Schanze stellt hohe Anforderungen an die Athleten und ist bekannt für ihre anspruchsvollen Bedingungen.