Kann Karl Geiger wieder siegen? So sehen Sie die Skispringen in Titisee live im TV und Stream

Wann kommt Skispringen im Fernsehen? Der Weltcup 2022 in Titsee-Neustadt am Samstag und Sonntag wird live im TV und Stream übertragen. Die Sendezeiten hier.

20.01.2022 | Stand: 16:51 Uhr

Wer überträgt heute Skispringen? Diese Frage stellen sich viele Skisprungfans im Allgäu vor dem spannenden Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt. Vor den beiden Einzelspringen auf der Hochfirstschanze im Schwarzwald liegt der Oberstdorfer Karl Geiger im Weltcup-Stand 2022 44 Punkte hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi.

Kann der Allgäuer Skispringer den Rückstand auf den Vierschanzentournee-Sieger verkürzen? Die Skispringen in Titisee-Neustadt am Samstag und Sonntag sind der vorletzte Test vor den olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Das erste Springen um Gold, Silber und Bronze von der Normalschanze steht dort am 6. Februar an. Ende Januar gibt es noch die Weltcup-Wettbewerbe in Willingen.

Skispringen in Titisee-Neustadt 2022 - Termine und Zeitplan:

Qualifikation, Freitag, 21.1.2022, Start 16 Uhr

Freitag, 21.1.2022, Start 16 Uhr 1. Einzelwettbewerb , Samstag, 22.1.2022, 1. Durchgang um 16.15 Uhr

, Samstag, 22.1.2022, 1. Durchgang um 16.15 Uhr 2. Einzelwettbewerb , Sonntag, 23.1.2022, 1. Durchgang um 16 Uhr

So sehen Sie die Skispringen in Titisee-Neustadt live im TV und Stream:





Die Übertragung des Skispringens 2022 in Titisee-Neustadt wird einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt: Live im Free-TV in der ARD . "Das Erste" zeigt die Einzelwettbewerbe am Samstag und Sonntag im Rahmen der Sportschau. Auch die Qualifikation aus Titisee-Neustadt am Freitag soll ab 16 Uhr mit Reporter Tom Bartels übertragen werden. Im frei empfangbaren Fernsehen werden die Skispringen außerdem auf Eurosport 1 und auf ORF 1 übertragen. Das Erste zeigt die Wettkämpfe auch im kostenlosen Sportschau- Livestream . Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

2022 in wird einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt:

Titisee-Neustadt: Deutsche Skispringer kämpfen um Olympia-Qualifikation

Für einige DSV-Skispringer geht es bei den Weltcup-Springen von der Hochfirstschanze in Titisee noch um die Qualifikation für Olympia in Peking. Bisher sind nur Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe fest eingeplant. Zwei weitere Plätze sind offen und werden zwischen Severin Freund, Pius Paschke, Constantin Schmid und Andreas Wellinger ausgesprungen.

"Die Olympia-Entscheidung wird am Samstagabend nach dem ersten Wettkampf fallen", kündigte Bundestrainer Stefan Horngacher an. Wellinger, Olympiasieger von 2018, kehrt nach seinen Knieproblemen in Titisee-Neustadt am Wochenende in den Skisprung-Weltcup zurück.

