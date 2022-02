So sehen Sie die Skispringen heute in Willingen live im Fernsehen und Stream

Willingen: Wann kommt Skispringen im Fernsehen? Heute am Sonntag wird der Weltcup 2022 live im TV und Stream übertragen. Sendezeiten und Termine hier.

Wann läuft Skispringen im TV? Noch einmal starten die Skispringerinnen und Skispringer heute am Sonnta beim Weltcup in Willingen im Sauerland. Sowohl für die Männer um Karl Geiger, als auch für die Frauen um Katharina Althaus steht das letzte Weltcup-Springen vor den olympischen Winterspielen 2022 in Peking an.

Gestern beim Skispringen in Willingen 2022 enttäuschte der Oberstdorfer Geiger mit Platz 20. Er hatte allerdings Pech mit dem Wind und musste die Weltcup-Führung wieder an den Japaner Ryoyu Kobayashi abgeben. Vergangenes Wochenende in Titisee-Neustadt hatte der Geiger noch beide Springen gewonnen.

Bei den Frauen machte es die Allgäuerin Katharina Althaus besser und wurde Zweite beim Springen in Willingen am Samstag. Überschattet wurde der Wettbewerb allerdings durch einen schweren Sturz der Wahl-Oberstdorferin Selina Freitag. Die 20-Jährige lässt den Weltcup auf der großen Mühlenkopfschanze heute aus, wie Bundestrainer Maximilian Mechler am Morgen bestätigte. "Die Nacht war etwas unruhig, und heute früh hat sie es schon noch deutlich gemerkt", sagte Mechler. "Dann haben wir entschieden: Sie springt heute nicht. Aber soweit geht's ihr ganz gut, und wir sind ganz zuversichtlich, dass sie bis nächste Woche wieder fit ist."

Skispringen in Willingen 2022 - Termine und Zeitplan:





Sonntag, 30.1.2022: Qualifikation und Einzel-Weltcups Willingen 2022 9 Uhr: Qualifikation Frauen 10 Uhr: 1. Durchgang Frauen-Einzel anschließend Finaldurchgang 13.30 Uhr: Qualifikation Männer 15 Uhr: 1. Durchgang Männer-Einzel anschließend Finaldurchgang Herren



Samstag, 29.1.2022: Einzel-Weltcups Willingen 2022 12 Uhr: Probedurchgang Frauen 13 Uhr: 1. Durchgang Frauen-Einzel anschließend Finaldurchgang (abgesagt) 15 Uhr: Probedurchgang Männer 16 Uhr: 1. Durchgang Männer-Einzel anschließend Finaldurchgang Herren (abgesagt)



Freitag , 28.1.2022: Training, Qualifikation & Mixed-Weltcup 10 Uhr: Training Frauen 12 Uhr: Qualifikation Frauen 13.30 Uhr: Training Männer 16 Uhr: Mixed-Weltcup-Springen 8.30 Uhr: Qualifikation Männer



So sehen Sie die Skispringen in Willingen live im TV und Stream:





Die Übertragung des Skispringens 2022 in Willingen wird einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt: Live im Free-TV in der ZDF . Das "Sportstudio live" zeigt am langen Wintersport-Wochenende die Wettbewerbe von Freitag bis Sonntag. Reporterin ist Eike Papsdorf , Moderator Norbert König und Experte Toni Innauer . Im frei empfangbaren Fernsehen werden die Skispringen außerdem auf Eurosport 1 und auf ORF 1 übertragen. Das ZDF zeigt die Wettkämpfe auch im kostenlosen Sportstudio- Livestream im Internet. Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

Karl Geiger: Die größten Erfolge des Skispringers

1 von 7 Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) 2 von 7 Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang holte das deutsche Team um (von links) Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger Silber im Mannschaftswettbewerb. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang holte das deutsche Team um (von links) Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger Silber im Mannschaftswettbewerb. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 3 von 7 Ein Bild für die Ewigkeit: Deutscher Doppelsieg bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Österreich. Auf der Großschanze am Berg Isel in Innsbruck siegt Markus Eisenbichler vor Karl Geiger. Die beiden triumphieren außerdem im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sowie im Team-Bewerb an der Seite von Stephan Leyhe und Richard Freitag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Ein Bild für die Ewigkeit: Deutscher Doppelsieg bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Österreich. Auf der Großschanze am Berg Isel in Innsbruck siegt Markus Eisenbichler vor Karl Geiger. Die beiden triumphieren außerdem im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sowie im Team-Bewerb an der Seite von Stephan Leyhe und Richard Freitag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 4 von 7 Karl Geiger auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/21 siegte der Oberstdorfer auf seiner Heimschanze. Einziger Wermutstropfen war, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer im Stadion an der Schattenbergschanze zugelassen waren. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Karl Geiger auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/21 siegte der Oberstdorfer auf seiner Heimschanze. Einziger Wermutstropfen war, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer im Stadion an der Schattenbergschanze zugelassen waren. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 5 von 7 Bei der 69. Austragung der Vierschanzentournee verpasste Karl Geiger nur knapp den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannwald 2001/2002. Im Januar 2021 triumphierte der Pole Kamil Stoch (Mitte) in der Gesamtwertung vor dem Allgäuer und dem Polen Dawid Kubacki (rechts). Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Bei der 69. Austragung der Vierschanzentournee verpasste Karl Geiger nur knapp den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannwald 2001/2002. Im Januar 2021 triumphierte der Pole Kamil Stoch (Mitte) in der Gesamtwertung vor dem Allgäuer und dem Polen Dawid Kubacki (rechts). Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 6 von 7 Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in seinem Heimatort Oberstdorf holte Karl Geiger vier Medaillen aus vier Wettkämpfen. Darunter zweimal Gold im Team und Mixed-Team, sowie Silber im Einzelspringen von der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in seinem Heimatort Oberstdorf holte Karl Geiger vier Medaillen aus vier Wettkämpfen. Darunter zweimal Gold im Team und Mixed-Team, sowie Silber im Einzelspringen von der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 7 von 7 Im slowenischen Planica durfte Karl Geiger zum Ende der Saison 2020/21 den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup feiern. Wenige Monate zuvor war er an selber Stelle Skiflug-Weltmeister im Einzel geworden. Bild: Milos Vujinovic, SOPA Images/dpa (Archivbild) Im slowenischen Planica durfte Karl Geiger zum Ende der Saison 2020/21 den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup feiern. Wenige Monate zuvor war er an selber Stelle Skiflug-Weltmeister im Einzel geworden. Bild: Milos Vujinovic, SOPA Images/dpa (Archivbild) 1 von 7 Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild)

Skispringen Willingen 2022: Karl Geiger führt deutsches Aufgebot an, Andreas Wellinger wieder dabei

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger wird nach seinem positiven Corona-Test zuletzt heute beim Weltcup-Skispringen in Willingen wieder an den Start gehen. Wellinger hatte wegen der Infektion in Titisee-Neustadt die letzte Chance auf die sportliche Olympia-Qualifikation verpasst. Für Peking ist er nun hinter Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid nur als Ersatzmann nominiert.

Karl Geiger privat: Familie, Tochter, Frau - Einblicke in das Leben des Skispringers

1 von 6 Karl Geiger wurde am 11. Februar 1993 in Oberstdorf geboren. Er wuchs in einer Skisport-begeisterten Familie mit den Eltern Monika und Roman und den beiden Schwestern Verena und Lucia auf. Als Kind spielte er leidenschaftlich gern Ziehharmonika. Heute zählen Skifahren, Schwimmen, Gleitschirmfliegen und Reisen zu seinen Hobbys. Bild: Familienalbum Geiger Karl Geiger wurde am 11. Februar 1993 in Oberstdorf geboren. Er wuchs in einer Skisport-begeisterten Familie mit den Eltern Monika und Roman und den beiden Schwestern Verena und Lucia auf. Als Kind spielte er leidenschaftlich gern Ziehharmonika. Heute zählen Skifahren, Schwimmen, Gleitschirmfliegen und Reisen zu seinen Hobbys. Bild: Familienalbum Geiger 2 von 6 Karl Geigers Familie unterstützt den Skispringer, wo es nur geht. Bei den Heimspringen in Oberstdorf drücken Vater Roman (rechts) und Mutter Monika (Mitte) gemeinsam mit Karls Schwester Verena meist live im Stadion die Daumen - hier bei der Qualifikation für den Vierschanzentournee-Auftakt 2012. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Karl Geigers Familie unterstützt den Skispringer, wo es nur geht. Bei den Heimspringen in Oberstdorf drücken Vater Roman (rechts) und Mutter Monika (Mitte) gemeinsam mit Karls Schwester Verena meist live im Stadion die Daumen - hier bei der Qualifikation für den Vierschanzentournee-Auftakt 2012. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 3 von 6 Ende September 2020 heiratet Geiger seine langjährige Freundin Franziska, mit der er eine eigene Wohnung im Haus der Eltern bewohnt, das in Oberstdorf etwa in der Mitte zwischen Skisprung- und Skiflug-Schanze liegt. Im Dezember 2020 kam ihre erste Tochter zur Welt. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild) Ende September 2020 heiratet Geiger seine langjährige Freundin Franziska, mit der er eine eigene Wohnung im Haus der Eltern bewohnt, das in Oberstdorf etwa in der Mitte zwischen Skisprung- und Skiflug-Schanze liegt. Im Dezember 2020 kam ihre erste Tochter zur Welt. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild) 4 von 6 Auf dem Dachboden seines Elternhauses hat Karl Geiger seinen privaten Trainingsraum. Dort steht ein übergroßes Trampolin, über dem eine in den Dachbalken eingehängte Schaukel baumelt - hier feilt der mehrfache Weltmeister an seiner außergewöhnliche Flugtechnik. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild) Auf dem Dachboden seines Elternhauses hat Karl Geiger seinen privaten Trainingsraum. Dort steht ein übergroßes Trampolin, über dem eine in den Dachbalken eingehängte Schaukel baumelt - hier feilt der mehrfache Weltmeister an seiner außergewöhnliche Flugtechnik. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild) 5 von 6 Im Sommer genießt Karl Geiger seine seltenen trainingsfreien Tage, wie 2019 im Urlaub auf der spanischen Kanareninsel Lanzarote. Bild: Instagram Im Sommer genießt Karl Geiger seine seltenen trainingsfreien Tage, wie 2019 im Urlaub auf der spanischen Kanareninsel Lanzarote. Bild: Instagram 6 von 6 Karl Geiger trainiert nicht nur in seinem privaten Kraftraum auf dem Dachboden seines Elternhauses. Beim Heimtraining an der frischen Luft genießt er den Blick auf die Allgäuer Alpen. Bild: privat Karl Geiger trainiert nicht nur in seinem privaten Kraftraum auf dem Dachboden seines Elternhauses. Beim Heimtraining an der frischen Luft genießt er den Blick auf die Allgäuer Alpen. Bild: privat 1 von 6 Karl Geiger wurde am 11. Februar 1993 in Oberstdorf geboren. Er wuchs in einer Skisport-begeisterten Familie mit den Eltern Monika und Roman und den beiden Schwestern Verena und Lucia auf. Als Kind spielte er leidenschaftlich gern Ziehharmonika. Heute zählen Skifahren, Schwimmen, Gleitschirmfliegen und Reisen zu seinen Hobbys. Bild: Familienalbum Geiger Karl Geiger wurde am 11. Februar 1993 in Oberstdorf geboren. Er wuchs in einer Skisport-begeisterten Familie mit den Eltern Monika und Roman und den beiden Schwestern Verena und Lucia auf. Als Kind spielte er leidenschaftlich gern Ziehharmonika. Heute zählen Skifahren, Schwimmen, Gleitschirmfliegen und Reisen zu seinen Hobbys. Bild: Familienalbum Geiger

