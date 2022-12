So sehen Sie das Skispringen in Engelberg am Wochenende live im TV und Stream

Der Skisprung-Weltcup macht am Wochenende Halt in der Schweiz. Das Springen der Herren in Engelberg wird live im TV und Stream gezeigt. Sendezeit und Termine.

13.12.2022 | Stand: 16:54 Uhr

Am vierten Weltcup-Wochenende geht es für die Skispringer nach Engelberg in die Schweiz. Von Freitag, 16. Dezember bis Sonntag, 18. Dezember springen sie dort von der Gross-Titlis-Schanze und sammeln Weltcup-Punkte. Mit dabei sind auch die DSV-Adler rund um den Oberstdorfer Karl Geiger.

Bei den deutschen Springern zeichnete sich zuletzt ein Aufwärtstrend ab. Geiger schaffte am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt mit dem dritten Platz zum ersten Mal in dieser Saison den Sprung auf das Podest. Auch im Mixed-Wettkampf konnten die Deutschen den dritten Platz erkämpfen.

Das Springen in Engelberg ist die Generalprobe für die am 28. Dezember startende Vierschanzentournee 2022/23 in Oberstdorf, bei der sich die deutschen Springer in Top-Form präsentieren wollen. Auch die Tournee wird man mit vielen Live-Übertragungen im TV und im Stream verfolgen können.

Hier steht alles Wissenswerte zum Skisprung-Weltcup in Engelberg.

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen am Wochenende?

Skispringen in Engelberg 2022 - Zeitplan und Uhrzeit

Freitag, 16. Dezember 2022 13.30 Uhr - Offizielles Training (zwei Durchgänge) 15.45 Uhr - Qualifikation

Samstag. 17. Dezember 2022 13.30 Uhr - Geländeöffnung 14.45 Uhr - Probedurchgang 16 Uhr - 1. Durchgang anschließend Finaldurchgang

Sonntag, 18. Dezember 2022 9.30 Uhr - Geländeöffnung 11 Uhr - Qualifikation 12.30 Uhr 1. Durchgang anschließend Finaldurchgang



Wird das Skispringen in Engelberg live im TV gezeigt?

Ja, sowohl die Wettkämpfe am 17. und 18. Dezember als auch die Qualifikation am 16. Dezember beim Weltcup-Springen in Engelberg werden live in der ARD Sportschau übertragen. Wer keinen Fernseher hat, kann die Springen auch im Livestream der ARD verfolgen.

Am Freitag, 16. Dezember zeigt die ARD ab 15.40 Uhr das Qualifikationsspringen an der Gross-Titlis-Schanze in Engelberg.

zeigt die ARD das Qualifikationsspringen an der Gross-Titlis-Schanze in Engelberg. Am Samstag, 17. Dezember zeigt die ARD ab 16 Uhr den ersten und zweiten Durchgang des ersten Wettbewerbes.

zeigt die ARD den ersten und zweiten Durchgang des ersten Wettbewerbes. Am Sonntag, 18. Dezember zeigt die ARD ab 12.30 Uhr den 1. Durchgang des zweiten Einzelwettbewerbs in Engelberg. Der 2. Durchgang wird ab etwa 13.30 Uhr gezeigt.

Neben der ARD überträgt auch der Spartensender Eurosport die Skisprung-Wettbewerbe live aus Engelberg. Am Freitag, 16. Dezember ab 15.30 Uhr, am Samstag, 17. Dezember ab 15.40 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember ab 12.30 Uhr.

Auch der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 überträgt Teile des Weltcup-Wochenendes live. Dazu gehören das Springen am Samstag, ab 15.50 Uhr und der erste Durchgang am Sonntag ab 12.25 Uhr.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen?

Neben der Live-Übertragung im TV bietet die ARD an allen Wettkampftagen online einen Livestream für alle Wintersport-Fans an. Die Livestreams der ARD finden Sie hier:

Für die Qualifikation am Freitag, 16. Dezember und das Springen am Sonntag, 18. Dezember werden außerdem Liveticker angeboten.

Auch Eurosport überträgt den Skisprung-Weltcup 2022 in seinem Livestream im Eurosport Player und der Streaming-Plattform DAZN, die allerdings beide kostenpflichtig sind.

Skispringen 2022 in Engelberg: Generalprobe für die Vierschanzentournee 2022/23

Der Weltcup in Engelberg ist der letzte, bevor am 28. Dezember in Oberstdorf die Vierschanzentournee beginnt. Die Entwicklung des deutschen Teams und vor allem von Erfolgsspringer Karl Geiger stimmen zuversichtlich. Der Olympia-Bronzegewinner konnte in dieser Saison zwar noch keinen Weltcup gewinnen, beim Weltcup letzte Woche in Titisee-Neustadt erreichte er aber einen dritten Platz im Einzelspringen und zeigte sich zufrieden.

Auch die meisten anderen deutschen Kader-Athleten rund um Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Co. bestätigten in Titisee-Neustadt ihre Form. Andreas Wellinger verpasste dagegen im ersten Wettkampf den zweiten Durchgang und auch Constantin Schmid konnte nach einem erfolgreichen ersten Wettkampf mit Platz sieben im zweiten Springen nur den 21. Platz erreichen.