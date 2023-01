So sehen Sie das Skispringen in Zakopane live im TV und Stream

Der Skisprung-Weltcup macht Halt in Polen. Das Springen der Herren in Zakopane wird live im TV und Stream gezeigt. Sendezeit und Termine gibt's hier.

09.01.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Nach der Vierschanzentourneee macht der Weltcup der Skispringer Station in Zakopane in Polen. Die nächste Chance zur Wiedergutmachung für die DSV-Adler rund um den Oberstdorfer Karl Geiger.

Hier steht alles Wissenswerte zum Skisprung-Weltcup in Zakopane in Polen.

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen am Wochenende?

Skispringen in Zakopane 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

Samstag, 14.1.23

16 Uhr: Teamwettbewerb

Sonntag, 15.1.23 16 Uhr: 1. Durchgang Einzelspringen anschließend Finaldurchgang



Wird das Skispringen in Zakopane live im TV gezeigt?

Ja. Das Erste überträgt am Samstag den ersten Durchgang ab 15.45 Uhr und den zweiten Durchgang ab 17.05 Uhr.

Am Sonntag beginnt die Übertragung aus Zakopane im Ersten mit dem ersten Durchgang um 15.55 Uhr und dem Finaldurchgang ab 17.05 Uhr.

Am Samstag, 14. Januar 2023 zeigt Eurosport ab 15.45 Uhr den Teamwettbewerb aus Zakopane in Polen.

Am Sonntag, 15. Januar 2023 überträgt Eurosport das Springen von 16 Uhr nachmittags am frühen Abend um 18.45 Uhr.

Auch der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 überträgt Teile des Weltcup-Wochenendes live. Dazu gehören das Springen am Samstag, ab 15.55 Uhr mit den Kommentatoren Michael Roscher und Martin Koch sowie am Sonntag ab 15.50 Uhr.

Gibt es einen kostenfreien Live-Stream zum Skispringen in Polen?

Die ARD-Sportschau wird auch online als Livestream gezeigt. Auch Eurosport überträgt den Skisprung-Weltcup 2022 in seinem Livestream. Am Samstag von 15.45 Uhr bis 18 Uhr. Nicht live, aber eine Zusammenfassung gibt es vom zweiten Tag, Sonntag, zwischen 18.45 und 19.40 Uhr.

Der Eurosport Player wird zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr ab dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig. Auch über die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn ist Eurosport zu empfangen, allerdings sind diese Livestreams allesamt kostenpflichtig.

Skispringen 2023 in Zakopane

Der Weltcup in Zakopane ist der erste Wettkampf nach der Vierschanzentournee. Zakopane ist ein im südlichen Polen gelegener Ferienort am Fuße des Tatra-Gebirges. Der Ort ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wintersport und lockt im Sommer Bergsteiger und Wanderer an.

Das Weltcup-Skispringen in Zakopane lockte vor Corona rund 25.000 Zuschauer an die Schanze.