So sehen Sie das Skispringen der Männer in Lillehammer live

Wo kommt heute Skispringen live? Im TV, Stream und in der Mediathek greifen die Skisprung-Männer in Lillehammer an. Die Übertragung im ZDF, ORF und Eurosport.

01.12.2023 | Stand: 14:39 Uhr

Wann kommt heute im Fernsehen Skispringen? In Lillehammer greifen live im TV und Stream ab heute Nachmittag (1.12.23) die Männer im Skisprung-Weltcup 2023/24 wieder an. Am Freitag stehen das Training und die Qualifikation im Skispringen auf dem TV-Programm.

Am Samstag und Sonntag wird Skispringen aus Lillehammer dann live im Fernsehen gezeigt - mit zwei Wettbewerben der Herren von der kleinen und von der großen Schanze "Lysgardsbakken" auf dem Zeitplan (Lesen Sie dazu: Skispringen - Weltcup 2023/24 der Männer: alle Termine, Orte und Schanzen).

Wann zeigt Skispringen heute? Wann gehen die Skispringer heute an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung, Live-Stream, Ausstrahlung des Skispringens in Lillehammer (1. bis 3. Dezember 2023).

Skispringen heute live in Lillehammer der Männer: Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek

Freitag, 1.12.2023 Skispringen Herren heute in Lillehammer Training: 15 Uhr, Skisprung-Qualifikation heute: 17 Uhr Fernsehen: live auf Eurosport 1 Livestream: eurosport.de, DAZN, Joyn (kostenpflichtig)





Samstag, 2.12.2023 16.05 Uhr: Skispringen Herren Normalschanze (HS 98) in Lillehammer (1. und 2. Durchgang) Fernsehen: live im ZDF, auf Eurosport 1 und ORF 1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek, eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)





Sonntag, 3.12.23 16.55 Uhr: Skispringen Herren Großschanze (HS 140) in Lillehammer (1. und 2. Durchgang) Fernsehen: live im ZDF, auf Eurosport 1 und ORF1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek, eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)



Lillehammer: Skispringen live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Das Skispringen der Männer in Lillehammer/Norwegen 2023 wird also live und kostenlos im Free-TV im ZDF und auf "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung des Skisprung-Weltcups live aus Lillehammer am Samstag und am Sonntag (2.12. bis 3.12.23) gibt es aber auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Skispringen heute live in Lillehammer im TV und Stream: Karl Geiger dabei, Eisenbichler nicht

Neben den beiden DSV-Topspringern Karl Geiger und Andreas Wellinger zählen in Lillehammer Martin Hamann, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Philipp Raimund zur Mannschaft der deutschen Skispringer. Wellinger, Leyhe und Paschke holten beim letzten Springen in Ruka im Einzel Podiumsplätze.

Nicht im Aufgebot steht dagegen der formschwache Ex-Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler. Auch Constantin Schmid zählt derzeit nicht zum Weltcup-Kader.

Die Springer sind an diesem Wochenende im norwegischen Lillehammer live im TV, der Mediathek und im Stream zu sehen. Danach folgen in Klingenthal und in Engelberg zwei weitere Wochenenden vor der Vierschanzentournee, die mit dem Springen in Oberstdorf am 29. Dezember beginnt.