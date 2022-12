So sehen Sie das Skispringen in Titisee-Neustadt heute live im TV und Stream

Der Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt: Am Wochenende wird das Skispringen der Männer live im TV und Stream übertragen. Sendezeit und Termine.

05.12.2022 | Stand: 16:13 Uhr

Das Dritte Weltcup-Wochenende 2022 im Skispringen der Männer steht vor der Tür: Von Freitag, 9. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember springen die DSV-Adler um den Karl Geiger, Pius Paschke und Markus Eisenbichler in Titisee-Neustadt im Schwarzwald live im TV und Stream von der Hochfirstschanze um Weltcup-Punkte.

Die deutschen Skispringer wollen aufs Podest springen, nachdem die Saison bei den Weltcup-Stopps in Wisla in Polen und Ruka und Kuusamo in Finnland noch ohne Podest-Platzierung vonstatten gingen. Am ersten Skisprung-Tag in Finnland schaffte es der Allgäuer Karl Geiger als sechster erstmals unter die Top Ten.

Mit dem Skispringen in Titisee-Neustadt hält in der Skisprung-Weltcup in der Saison 2022/23 erstmals auch in Deutschland und weckt bei vielen Fans die Vorfreude auf den Start der Vierschanzentournee 2022/23 in Oberstdorf. Auch die Tournee wird man mit vielen Live-Übertragungen im TV und im Stream verfolgen können.

In diesem Artikel liegt der Fokus auf dem Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt. Wir beantworten folgende Fragen:

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen heute im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute?

Skispringen in Titisee-Neustadt 2022 - Zeitplan und Uhrzeit

Donnerstag, 8. Dezember 2022: 15 Uhr - Stadionöffnung 16 Uhr - Offizielles Training Herren (Zwei Durchgänge)

Freitag, 9. Dezember 2022 :

9 Uhr - Stadionöffnung 10 Uhr - Qualifikation Herren 11.45 Uhr - 1. Durchgang Einzelwettkampf Herren anschließend Finaldurchgang 14:00 Uhr - Offizielles Training Damen (Zwei Durchgänge)

: Samstag, 10. Dezember 2022 : 9.30 Uhr - Stadionöffnung 10.30 Uhr - Probe Mixed-Team 11.45 Uhr - 1. Durchgang Mixed Team anschließend Finaldurchgang

: Sonntag, 11. Dezember 2022 : 10 Uhr - Stadionöffnung 11 Uhr - Qualifikation Damen 12.15 Uhr - 1. Durchgang Einzelwettkampf Damen anschließend Finaldurchgang 14.30 Uhr - Qualifikation Herren 15.45 Uhr - 1. Durchgang Einzelwettkampf Herren anschließend Finaldurchgang

:

Wird das Skispringen in Titisee-Neustadt live im TV gezeigt?

Ja, das Weltcup-Skispringen am 9.12., 10.12. und 11.12.2022 in Titisee-Neustadt in Deutschland wird live im ZDF Sportstudio ab 11.30 Uhr übertragen. Wer keinen Fernseher hat, oder im Internet den Weltcup im Skispringen verfolgen will, kann das Springen in Titisee-Neustadt hier im ZDF-Live-Stream sehen.

Am Freitag, 9. Dezember 2022 , zeigt das ZDF ab 11.30 im Sportstudio live den Einzel-Wettkampf der Herren inklusive Finaldurchgang.

, zeigt das ZDF im Sportstudio live den inklusive Finaldurchgang. Am Samstag, 10. Dezember 2022 , zeigt das ZDF ab 12.15 Uhr den 1. Durchgang des Mixed-Skispringens in Titisee-Neustadt und ab 12.55 Uhr den 2. Durchgang von der Hochfirstschanze.

, zeigt das ZDF den in Titisee-Neustadt und ab 12.55 Uhr den 2. Durchgang von der Hochfirstschanze. Am Sonntag, 11. Dezember 2022, zeigt das ZDF ab 13 Uhr das Weltcup-Skispringen der Frauen (2. Durchgang). Die Übertragung erfolgt ebenfalls aus Titisee-Neustadt. Ab 15.35 Uhr ist dort dann der 1. und 2. Durchgang des Skisprung-Weltcups der Herren zu sehen.

Am Sonntag, 11. Dezember zeigt der Spartensender Eurosport das Einzelspringen der Herren und die Qualifikation live in voller Länge ab 14.30 Uhr.

Auch der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 zeigt den Mixed-Skisprung-Weltcup am Samstag ab 15.10 Uhr und den das Herren-Skispringen am Sonntag ab 15.35 Uhr aus Titisee-Neustadt live im TV.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen?

Bei der ARD steht an diesem Wochenende alles im Zeichen der Fußball-WM in Katar. Im Livestream des ZDF aber können Wintersportfans das Skispringen der Herren, im Mixed und das der Damen aus Titisee-Neustadt verfolgen. Die Übertragung im Live-Stream beim ZDF an diesem Wochenende finden Sie hier:

Auch Eurosport überträgt den Skisprung-Weltcup 2022 in seinem Livestream im Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN (nur Herren-Weltcup) und Joyn, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Skispringen 2022 in Titisee-Neustadt: Finden Karl Geiger und Markus Eisenbichler zu ihrer Tournee-Form?

Beim Weltcup-Wochenende im Februar 2022 in Titisee-Neustadt fuhr der Allgäuer Karl Geiger einen Doppelsieg ein - sein Team-Kollege Markus Eisenbichler sprang beide Male auf Platz drei. In dieser Form zeigen sich die deutschen Springer in der Skisprung-Saison 2022/23 allerdings noch nicht. Ein Podestplatz erreichte bisher bei vier Springen noch keiner der deutschen Kader-Athleten.

Nur noch etwa drei Wochen bleiben bis zur Vierschanzentournee. Mehr als 25.000 Karten wurden für das Skispringen in Oberstdorf am 29. Dezember 2022 verkauft. Nach dem Skispringen im Allgäu geht es in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) weiter. In den vergangenen beiden Jahren waren wegen Corona keine Zuschauer zugelassen.