Skispringer Geiger nur Fünfter und verliert Gelbes Trikot

Der deutsche Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup im finnischen Lahti einen weiteren Podestplatz verpasst und das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verloren.

27.02.2022 | Stand: 17:58 Uhr

Der 29 Jahre alte Allgäuer sprang 125,5 und 123,5 Meter und landete einen Tag nach Rang drei im Team auf dem fünften Platz. Im direkten Duell mit dem geteilten japanischen Tagessieger Ryoyu Kobayashi büßte Geiger damit kräftig Punkte ein. Kobayashi und der Norweger Halvor Egner Granerud siegten punktgleich. Österreichs Stefan Kraft wurde Dritter.

Hinter Geiger schafften es auch Markus Eisenbichler (8.), Stephan Leyhe (16.), Constantin Schmid (19.) und Severin Freund (23.) in die Weltcup-Punkte. Für die Skispringer gibt es auch nach Olympia keine Pause: Schon in der nächsten Woche beginnt die Raw-Air-Tour in Norwegen, danach folgt die Skiflug-WM im norwegischen Vikersund. Geiger wird auf der größten Anlage der Welt als Titelverteidiger an den Start gehen.