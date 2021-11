Karl Geiger bei Skisprung-Qualifikation in Russland Fünfter - Wellinger braucht etwas Glück

Vier Weltcup-Siege: Karl Geiger nach seinen Lieblingsschanzen zu fragen, ist müßig. In Oberstdorf auf der heimischen Großschanze am Schattenberg triumphierte er bei der Vierschanzentournee, drei weitere Erfolge folgten am auf der HS 240-Flugschanze Letalnica in Planica – zwei im Einzel, einer im Team.