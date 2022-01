Skisprung-Team in Peking ohne Olympiasieger Freund und Wellinger

Severin Freund gelingt beim Skispringen in Titi-See Neustadt keine Qualifikation für Olympia 2022 in Peking. Kollege Andreas Wellinger fällt wegen Corona aus.

23.01.2022 | Stand: 12:35 Uhr

Die beiden Skisprung-Olympiasieger Severin Freund und Andreas Wellinger sind nicht für das deutsche Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Peking nominiert worden. Stattdessen komplettieren Constantin Schmid und Pius Paschke das Quintett von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Der 22 Jahre alte Schmid und der 31-jährige Paschke erhalten die letzten beiden freien Kaderplätze in der Mannschaft, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Sonntag bekanntgab. (Manipulation in Peking? Athleten und Trainer befürchten gefälschte PCR-Tests)

Ski-Springer Freund darf nicht mit nach Peking, Kollege Andreas Wellinger hat Corona

Zuvor hatten die beiden Top-Springer Karl Geiger und Markus Eisenbichler sowie Stephan Leyhe bereits als Olympia-Teilnehmer festgestanden. Schmid hatte noch Samstag beim Weltcup in Titisee-Neustadt mit einem neunten Platz überzeugt. Paschke war bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden. (Lesen Sie auch: Andreas Wellinger über seinen positiven Corona-Test kurz vor Olympia 2022)

Sotschi-Olympiasieger Freund war beim ersten von zwei Wettkämpfen des Weltcup-Wochenendes 17., geworden. Wellinger, der 2014 Gold im Team und 2018 in Pyeongchang Gold im Einzel holte, hatte wegen eines positiven Corona-Tests nicht die Chance, im Schwarzwald sportlich für sich zu werben. Bei ihm habe auch eine Rolle gespielt, dass das Risiko einer möglichen Quarantäne in China zu groß sei, wie Horngacher erklärte.

Nach Skispringen in Titisee-Neustadt: Freund und Wellinger könnten nach-nominiert werden

Der Österreicher sagte auch: "Wichtig ist für die nächste Zeit: Severin und Andreas müssen auf Abruf bleiben. Sie müssen weiter trainieren, sie müssen sich weiter gut vorbereiten." Denn: "Sollte sich einer infizieren von den anderen Athleten, würde einer von diesen zwei nachnominiert werden." Die Winterspiele finden vom 4. bis zum 20. Februar in der chinesischen Hauptstadt statt.

Lesen Sie auch

Corona bei Olympia 2022 in Peking Skisprung-Olympiasieger Wellinger positiv auf Corona getestet - Olympia-Teilnahme offen

Lesen Sie auch: Karl Geiger siegt im Schwarzwald und hat wieder das gelbe Trikot