Skisprung-Weltcup in Engelberg sorgt vor der Vierschanzentournee für "Aufwind" für Karl Geiger

Engelberg ist für Karl Geiger ein spezieller Ort. Beim Skisprung-Weltcup anderthalb Wochen vor der Vierschanzentournee zeigt der Oberstdorfer seine Extraklasse.

19.12.2021 | Stand: 18:12 Uhr

Der Gedanke an eine ganz besondere Ehre ließ Karl Geiger voller Vorfreude lächeln. "Das ist mega cool", sagte der beste deutsche Skispringer, der beim Auftakt der Vierschanzentournee in seiner geliebten Heimat Oberstdorf das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup tragen darf.

Geiger sprach von einem "Privileg" und ergänzte vor den idyllisch verschneiten Schweizer Bergen: "Das ist das, worauf man immer hinarbeitet: Dass man da mal als Letzter oben sitzen darf." Beim traditionellen Generalproben-Wochenende für die Tournee in Engelberg holte sich der 28-Jährige reichlich Selbstvertrauen und verschaffte sich Gewissheit der eigenen Stärke.

Karl Geiger nach Skisprung-Weltcup in Engelberg: "Zwei richtige Granaten rausgerutscht"

"Jetzt sind mir mal wieder zwei richtige Granaten rausgerutscht und das gibt mir echt Aufwind", sagte Geiger nach seinem Sieg am Samstag vor dem starken Japaner Ryoyu Kobayashi. Sechs Tage nach seinem mit Abstand schlechtesten Saisonresultat meldete sich der Allgäuer eindrucksvoll zurück und zeigte mit Sätzen auf 137 und 140 Meter, dass der 22. Platz in Klingenthal wohl nur ein Ausrutscher in einer ansonsten konstant starken Saison war. Am Sonntag ließ Geiger einen zweiten Rang folgen. "Es war ein echt gutes Wochenende", sagte er im ZDF. "Jetzt heißt es erst mal gut regenerieren, die Weihnachtszeit genießen."

Der ausgeglichene Familienvater, der sich auf die Festtage mit seinen Liebsten freut, lässt sich von schwächeren Sprüngen und kleineren Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen. In aller Ruhe und kontinuierlich hat sich Geiger zum absoluten Vorzeigespringer in der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher entwickelt.

Entsprechend selbstbewusst präsentiert sich der Bachelor of Engineering rund anderthalb Wochen vor dem Tournee-Start auf und neben der Schanze. Große Kampfansagen und laute Töne braucht er dafür nicht. Vielmehr strahlt Geiger Sicherheit und Souveränität aus. "Ich glaube, das Selbstvertrauen darf ich auch haben", sagte er in Engelberg.

Karl Geiger hat eine besondere Verbidnung zur Schanze in Engelberg

Mit der malerisch gelegenen Großtitlisschanze verbindet ihn eine spezielle Beziehung. Kurz vor Weihnachten 2018 feierte Karl Geiger hier seinen ersten Weltcupsieg im Einzel überhaupt. Dass er in den drei Jahren danach sieben WM-Medaillen abräumt - darunter vier goldene - und Skiflug-Weltmeister wird, war damals noch nicht abzusehen. Nun ruhen auf ihm die großen Hoffnungen, der erste deutsche Vierschanzentourneesieger seit Sven Hannawald vor 20 Jahren zu werden.

Bilderstrecke

Karl Geiger: Die größten Erfolge des Skipringers

1 von 7 Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) 2 von 7 Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang holte das deutsche Team um (von links) Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger Silber im Mannschaftswettbewerb. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang holte das deutsche Team um (von links) Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger Silber im Mannschaftswettbewerb. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 3 von 7 Ein Bild für die Ewigkeit: Deutscher Doppelsieg bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Österreich. Auf der Großschanze am Berg Isel in Innsbruck siegt Markus Eisenbichler vor Karl Geiger. Die beiden triumphieren außerdem im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sowie im Team-Bewerb an der Seite von Stephan Leyhe und Richard Freitag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Ein Bild für die Ewigkeit: Deutscher Doppelsieg bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Österreich. Auf der Großschanze am Berg Isel in Innsbruck siegt Markus Eisenbichler vor Karl Geiger. Die beiden triumphieren außerdem im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sowie im Team-Bewerb an der Seite von Stephan Leyhe und Richard Freitag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 4 von 7 Karl Geiger auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/21 siegte der Oberstdorfer auf seiner Heimschanze. Einziger Wermutstropfen war, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer im Stadion an der Schattenbergschanze zugelassen waren. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Karl Geiger auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/21 siegte der Oberstdorfer auf seiner Heimschanze. Einziger Wermutstropfen war, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer im Stadion an der Schattenbergschanze zugelassen waren. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 5 von 7 Bei der 69. Austragung der Vierschanzentournee verpasste Karl Geiger nur knapp den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannwald 2001/2002. Im Januar 2021 triumphierte der Pole Kamil Stoch (Mitte) in der Gesamtwertung vor dem Allgäuer und dem Polen Dawid Kubacki (rechts). Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Bei der 69. Austragung der Vierschanzentournee verpasste Karl Geiger nur knapp den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannwald 2001/2002. Im Januar 2021 triumphierte der Pole Kamil Stoch (Mitte) in der Gesamtwertung vor dem Allgäuer und dem Polen Dawid Kubacki (rechts). Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 6 von 7 Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in seinem Heimatort Oberstdorf holte Karl Geiger vier Medaillen aus vier Wettkämpfen. Darunter zweimal Gold im Team und Mixed-Team, sowie Silber im Einzelspringen von der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in seinem Heimatort Oberstdorf holte Karl Geiger vier Medaillen aus vier Wettkämpfen. Darunter zweimal Gold im Team und Mixed-Team, sowie Silber im Einzelspringen von der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 7 von 7 Im slowenischen Planica durfte Karl Geiger zum Ende der Saison 2020/21 den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup feiern. Wenige Monate zuvor war er an selber Stelle Skiflug-Weltmeister im Einzel geworden. Bild: Milos Vujinovic, SOPA Images/dpa (Archivbild) Im slowenischen Planica durfte Karl Geiger zum Ende der Saison 2020/21 den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup feiern. Wenige Monate zuvor war er an selber Stelle Skiflug-Weltmeister im Einzel geworden. Bild: Milos Vujinovic, SOPA Images/dpa (Archivbild) 1 von 7 Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild)

Neben Kobayashi, der am Sonntag siegte, ist Geiger der große Favorit im Kampf um den goldenen Adler. Horngacher will von einem Zweikampf der beiden Ausnahme-Skispringer freilich nichts wissen. Für den österreichischen Coach, der das deutsche Team seit 2019 betreut, hat das Wochenende in der Schweiz mit Blick auf die Tournee keine allzu große Bedeutung. "Engelberg ist eine eigene Liga und die Vierschanzentournee ist noch mal ganz was anderes", sagte der 52-Jährige.

Für Eisenbichler läuft es beim Weltcup in Engelberg mies

Darauf kann Markus Eisenbichler nur hoffen. Für den guten Kumpel von Geiger lief es in der Schweiz ganz mies. Am Samstag wurde er 27., am Sonntag schied der Bayer als 35. sogar nach dem ersten Durchgang aus. "Ich bin gerade wirklich enttäuscht. Ich bin ratlos", sagte Eisenbichler.

Richard Freitag war 2017 der bis dato letzte Deutsche, der als Gesamtführender zur Tournee reiste. Den prestigeträchtigen Sieg sicherte sich damals allerdings Kamil Stoch. Der Pole entschied alle vier Springen für sich. Freitags Träume endeten mit einem Sturz in Innsbruck. Geigers starke Form ist also eine sehr gute Voraussetzung, mehr aber auch nicht. Sicher ist allerdings: Die Ehre, am 28. Dezember als Letzter in der Qualifikation von Oberstdorf zu springen, kann ihm niemand mehr nehmen. (Thomas Eßer und Patrick Reichardt, dpa)

