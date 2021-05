So erlebten die Allgäuer Top-Athleten die berührende "Sportler des Jahres"-Gala in Baden-Baden

Es war ein bewegender Abend, an dem vieles im Zeichen der schwer verunglückten Radrennfahrerin Kristina Vogel stand: Am Sonntag fand in Baden-Baden die große Gala für Deutschlands "Sportler des Jahres" 2018 statt. Mittendrin: AZ-Sportchef Thomas Weiß, der sich natürlich besonders um die Allgäuer Sportstars kümmerte. Komm mit ihm hinter die Kulissen von Deutschlands wichtigster Sportlerwahl und höre, was Radfahrerin Lisa Brennauer über ihre querschnittsgelähmte Teamkameradin sagt, was die Wintersportler Vinzenz Geiger und Patrick Reimer heute über ihren Olympia-Erfolg denken und wer DOS-Präsident Alfons Hörmann besonders beeindruckt hat.

